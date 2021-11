Enem 2021: como baixar as provas antigas e os gabaritos do exame

Atualmente, o Enem é composto por quatro provas objetivas, com 45 questões cada (totalizando 180 questões), e uma redação. Baixe as provas antigas e os respectivos gabaritos de todas as edições do exame

Com a proximidade da edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), fazer as provas antigas são algumas dos métodos de estudo na reta final da preparação do exame. O primeiro Enem ocorreu em 1998, instituída com a finalidade de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término do ciclo básico de educação.

Treinar com as provas antigas ajudam em vários aspectos ao realizar o Enem. Se acostumar com o estilo da prova e com os tipos de questões cobradas podem favorecer o desempenho do estudante durante a prova "real". Em 2021, o Enem acontece nos dias 21 e 28 de novembro. Desde 2020, o candidato pode escolher entre realizar o exame impresso ou digitalizado, com provas aplicadas em computadores em locais de prova estabelecidos pelo Inep.

Sobre o assunto Enem 2021: o que levar e o que não levar nos dias de prova

Enem 2021: dicas para lidar com a ansiedade pré-prova

Saiba como se preparar para o Enem e vestibulares

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enem 2021: como funcionavam as provas antigas?

Até 2008, a prova objetiva do Enem era composta por 63 questões objetivas com cinco itens cada. Havia uma redação que deveria ser feita e o exame ocorria em um dia, apenas. Só em 2009, o Enem aperfeiçoou sua metodologia e passou a ser utilizado como mecanismo de ingresso no ensino superior. Atualmente, a avaliação é composta por quatro provas objetivas, com 45 questões cada (totalizando 180 questões), e uma redação. Hoje, o exame ocorre em dois domingos seguidos (normalmente no mês de novembro) e há um caderno de questões para cada dia de prova.

Enem 2021:como baixar as provas antigas

As provas de cada ano e os respectivos gabaritos podem ser consultados no site do Inep, órgão do governo responsável pela organização do exame. Para acessar os arquivos, basta clicar aqui.

Enem 2021: saiba tudo sobre a prova do ano

>> Enem 2021: data da prova, horário, local e tudo sobre o exame

>> Enem 2021: veja as provas antigas e os gabaritos do exame

>> Enem 2021: local da prova é divulgado; como consultar no portal do Inep

>> Enem 2021: Redações nota mil do exame de 2020; confira alguns exemplos

>> Redação Enem 2021: confira os temas já abordados pelo Exame Nacional

>> Enem 2021: entenda as cinco competências cobradas na redação

>> Enem 2021: quando será divulgado o local de prova e como conferir

>> Enem 2021: saiba o que ainda dá para estudar faltando 1 mês para a prova

>> Enem 2021: faltando um mês para prova, veja tudo o que se sabe sobre exame

>> Enem 2021: veja como utilizar as notas da prova

>> Enem 2021: veja perfis nas redes sociais que ajudam no estudo para prova

>> Enem 2021: confira 5 possíveis temas para a redação desta edição

>> Enem 2021: veja dez filmes para estudar História para a prova

>> Enem 2021: cinco aplicativos grátis que ajudam nos estudos para o exame

>> Redação Enem 2021: dilemas da escolha profissional do jovem na contemporaneidade

>> Redação Enem 2021: as limitações do SUS no contexto da Covid -19

>> Redação Enem 2021: a dificuldade de erradicar o trabalho infantil no Brasil

>> Redação Enem 2021: o papel do esporte no combate ao preconceito

>> Redação Enem 2021: a banalização do Holocausto nos dias atuais e os efeitos na sociedade moderna

Tags