Enem 2021: como usar a nota da prova para estudar fora do Brasil

A nota do Enem 2021 também pode ser aproveitada para estudar fora do País, em universidades da América do Norte ou da Europa. Entenda como funcionam os processos de admissão da cada instituição

A nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é geralmente utilizada para o ingresso em universidades públicas e particulares do Brasil. Além disso, o resultado do exame também pode ser aproveitado para estudar fora do País.

Universidades em países da América e da Europa aceitam a nota como método de ingresso, mas os procedimentos variam de acordo com cada instituição. O POVO separou algumas informações sobre alguns desses processos seletivos; confira abaixo:

Nota do Enem 2021: custos de estudar no exterior

Ao contrário das instituições públicas brasileiras, muitas das universidades estrangeiras que aceitam o Enem como parte do processo seletivo cobram taxas pelo ensino. Elas podem ser pagas semestralmente ou de forma parcelada, conforme a instituição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Há programas de bolsas de estudos, alguns dos quais são divulgados pelas próprias universidades, que podem levar em consideração os mesmos critérios de seleção, porém são independentes das instituições.

Sobre o assunto Redação Enem 2021: confira 8 erros que podem fazer você zerar a prova

No primeiro dia do Enem, estudantes fazem prova de redação

Como lidar com o nervosismo na hora do Enem

Nota do Enem 2021: estudar nos EUA

Nos Estados Unidos, o método de entrada mais comum para as universidades é o Common Application, plataforma que permite pleitear vagas em mais de 900 instituições no país. Entre as que aceitam o Enem estão a Temple University, a Northeastern University — com campi em diversas cidades — e a New York University (NYU).

Nota do Enem 2021: estudar no Canadá

No Canadá, o processo de inscrição é em cada instituição individualmente. Universidades como a da Colúmbia Britânica, a de Toronto, Humber, Ryerson e Trent aceitam notas do Enem.

Para ambos os países, no entanto, é necessário levar em consideração que a nota do Enem é apenas parte do processo seletivo. Também podem ser levadas em consideração o histórico escolar, realizadas entrevistas com os candidatos, e haver a exigência de cartas de motivação. Outro requisito é um teste de proficiência na língua local.

Nota do Enem 2021: estudar na Europa

Ao menos quatro países europeus aceitam notas do Enem para ingresso em universidades. França, Reino Unido, Irlanda e Portugal têm instituições que utilizam o resultado do exame no processo seletivo para estudantes brasileiros. Este último, inclusive, possui um programa de parceria com o Ministério da Educação do Brasil, com mais de 50 universidades conveniadas em Portugal aceitando notas do Enem.

França

Para ingressar em uma universidade francesa é necessário, além de uma boa nota no Enem, ter ingressado em uma universidade brasileira (pública ou privada), em um curso similar ao que será tentado na França. Também são solicitados o resultado no exame de proficiência em francês e o histórico escolar do ensino médio.

Inglaterra

No Reino Unido, as universidades de Bristol, Oxford, Kingston (em Londres) e Glasgow (na cidade escocesa de mesmo nome) aceitam o Enem como parte da inscrição. O exame de proficiência em inglês também é exigido, mas o restante do processo varia de acordo com cada instituição.

Irlanda

Entre as universidades irlandesas que aceitam a nota do Enem estão a de Dublin (UCD) e a de Cork (UCC). Nestes locais, é exigido o exame de proficiência em inglês e o certificado de conclusão do ensino médio. Também é necessário ter completo um curso pré-graduação, chamado "Foundation", que tem duração de um ano. A UCD oferece o próprio curso, enquanto a UCC utiliza o da Dublin International Foundation College, instituição especializada neste tipo de formação.

Portugal

O caso português é diferente dos outros países devido ao acordo entre os governos de Brasil e Portugal. Mais de 50 universidades lusitanas aceitam a nota do Enem para ingresso de estudantes brasileiros. O processo simplificado não avalia as notas do ensino médio, mas podem ser solicitados documentos como carta de motivação. No site do acordo Enem Portugal é possível conferir quais instituições estão credenciadas.



Também é importante notar que, assim como em algumas universidades brasileiras, para as instituições portuguesas cada curso dá peso específico às notas das diferentes competências. Graduações na área de comunicação, por exemplo, considerarão o resultado obtido nas provas de Linguagens e Códigos e de Ciências Humanas, além da redação; enquanto um curso de engenharia levará em conta as notas de Ciências da Natureza e Matemática.

Enem 2021: saiba tudo sobre a prova do ano

>> Enem 2021: data da prova, horário, local e tudo sobre o exame

>> Enem 2021: veja as provas antigas e os gabaritos do exame

>> Enem 2021: local da prova é divulgado; como consultar no portal do Inep

>> Enem 2021: Redações nota mil do exame de 2020; confira alguns exemplos

>> Redação Enem 2021: confira os temas já abordados pelo Exame Nacional

>> Enem 2021: entenda as cinco competências cobradas na redação

>> Enem 2021: quando será divulgado o local de prova e como conferir

>> Enem 2021: saiba o que ainda dá para estudar faltando 1 mês para a prova

>> Enem 2021: faltando um mês para prova, veja tudo o que se sabe sobre exame

>> Enem 2021: veja como utilizar as notas da prova

>> Enem 2021: veja perfis nas redes sociais que ajudam no estudo para prova

>> Enem 2021: confira 5 possíveis temas para a redação desta edição

>> Enem 2021: veja dez filmes para estudar História para a prova

>> Enem 2021: cinco aplicativos grátis que ajudam nos estudos para o exame

>> Redação Enem 2021: dilemas da escolha profissional do jovem na contemporaneidade

>> Redação Enem 2021: as limitações do SUS no contexto da Covid -19

>> Redação Enem 2021: a dificuldade de erradicar o trabalho infantil no Brasil

>> Redação Enem 2021: o papel do esporte no combate ao preconceito

>> Redação Enem 2021: a banalização do Holocausto nos dias atuais e os efeitos na sociedade moderna

Tags