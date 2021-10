Enem: veja perfis nas redes sociais que ajudam no estudo para prova

Perfis no Instagram, TikTik e Youtube ensinam aos estudantes conteúdos e macetes para resoluções de questões e redação do Enem.

As redes sociais tornaram-se grandes aliadas aos estudos de quem busca se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No ambiente virtual é possível encontrar perfis que auxiliam no preparo para a prova, com explicações sobre conteúdos e macetes para resoluções de questões, com linguagem mais livre e corriqueira - o que facilita o entendimento e, consequentemente, o aprendizado.

Nessas plataformas, os estudantes podem aprender sobre diversos temas de maneira dinâmica, seja por meio de vídeos curtos, com duração de 30 a 60 segundos, ou vídeos mais longos e detalhados. Na reta final de preparação para o Enem, O POVO separou alguns perfis no Instagram, Youtube e TikTok que podem ser úteis para revisar conteúdos e fixar tópicos relevantes. Confira abaixo:

Instagram

O studygram é uma comunidade relativamente nova na plataforma, voltada para o compartilhamento da rotina de estudo. Os dos donos perfis podem ser vestibulandos ou pessoas que já estão cursando a graduação. Conheça cinco perfis:

Débora Aladim - @dedaaladim

A estudante de História Débora, de 22 anos, é uma das pioneiras do studygram. Além de explicar assuntos históricos, a jovem também ensina métodos para obter uma pontuação acima da média na redação. Há 7 anos na internet, ela acumula mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram, 2,99 milhões no YouTube e 1,5 milhão no TikTok.

Liara Horie - @listudiesblr

A pré-universitária Liara, de 19 anos, compartilha seu dia-a-dia de estudo intensivo. Resumos de conteúdos variados, dicas e resoluções de questões fazem parte das postagens da estudante. No Instagram ela possui mais de 72,6 mil seguidores e no YouTube mais de 120 mil.

Paulo Jubilut - @paulojubilut

O professor de biologia Paulo possui um método de ensino próprio. Com muito bom humor, ele explica de forma simples e dinâmica curiosidades biológicas. O educador também coordena um outro perfil, totalmente focado no preparo para o Enem, o @biologiatotaloficial. Nele é possível acessar simulados e dicas de estudo. No Instagram ele possui mais de 429 mil seguidores e no Youtube mais de 2,04 milhões.

Curso Enem Gratuito

Esse perfil é excelente para quem quer ter uma rotina de estudos sem gastar dinheiro. Nele, os estudantes terão acesso a conteúdos de todas as disciplinas divididos em três planos de estudo: o extensivo, o semiextensivo e o intensivo. O perfil possui mais de 196 mil seguidores.

Brenda - @futurojaleco

A pré-universitária Brenda, de 22 anos, compartilha sua rotina de estudos na saga pela aprovação no curso de Medicina. A estudante disponibiliza resumos e materiais de estudo com os seguidores, alguns deles são pagos, mas possuem um valor baixo. No Instagram ela possui mais de 62,4 mil seguidores.

YouTube

Diversos canais no YouTube são voltados para temas relacionado a estudos. Neles é possível aprender sobre variados temas com pessoas formadas, graduandas ou estudantes. Conheça cinco perfis:

Felipe Araujo

O estudante de Odontologia Felipe encontrou na plataforma do YouTube o local ideal para o compartilhamento do que ele chama de "método próprio de estudo para aprovação no Enem". Em seu canal ele dá diversas dicas para a realização da prova. Redação e matemática são seu foco de ensino. O YouTuber possui mais de 632 mil inscritos.

Prof. Rafael Duarte

O professor de história Rafael, de 31 anos, utiliza essa ferramenta para dá dicas de estudo e aulas de história. Seu canal possui mais de 59 mil inscritos.

Desenhando a Solução

De forma didática, desenhos e narração fazem parte dos vídeos desse canal, que abordam temas como redação, história, português e atualidades. O Desenhando a Solução possui mais de 126 mil inscritos.

Descomplica

No Descomplica o estudante tem acesso a videoaulas gratuitas ministradas por professores com didáticas impecáveis. Temas sobre linguagens, exatas, biológicas e redação são disponibilizadas no canal que possui mais de 3 milhões de inscritos.

TikTok

O aplicativo de mídia para criar e compartilhar vídeos curtos aumentou o número de usuários durante a pandemia. Devido a popularidade, conteúdos diversos são publicados diariamente, dentre eles vídeos com temas voltados ao estudo e Enem. Confira cinco contas:

Renato Palmeira

O TikToker que foi aprovado em medicina e direito compartilha em seu perfil dicas rápidas para se sair bem na prova do Enem. Resumos sucintos com no máximo 3 minutos de vídeo compõem o material compartilhado. Renato possui mais de 215 mil seguidores no aplicativo.

Poliana Carvalho - @polianacarvalho

A professora de redação Poliana é considerada uma guru do Enem. Ao todo, a professora acertou 17 temas da redação do exame. Dicas para a construção de uma redação nota 1000 estão entre os ensinos de Poliana. Seu perfil conta com mais de 90,5 mil seguidores.

Jessica Ellen - @jessi.ellen

A pré-universitária Jessica compartilha sua rotina de estudos no aplicativo. Além de compartilhar dicas, ela também produz vídeos respondendo dúvidas de outros estudantes que a acompanham. Jessica possui mais de 355 mil seguidores no TikTok.

Maths - @cemproblemas

O perfil foi criado para compartilhar resoluções de questões de exatas. Nos vídeos são ensinados métodos para a resolução de problemas matemáticos, os seguidores podem enviar suas dúvidas e aguardar um retorno dos donos da página. A conta conta com mais de 480 mil seguidores.

Vinícius Oliveira - @vinioliiveiira

O estudante de Medicina Vinícius utiliza a plataforma para compartilhar os métodos de estudo que o fizeram conseguir ingressar na Universidade Federal de Mato Grosso. De forma descontraída ele passa dicas e incentiva os seus seguidores. Sua conta possui mais de 61 mil seguidores.

