Enem 2021: veja dez filmes para estudar História para a prova

A prova de Ciências Humanas do Enem está marcada para acontecer no dia 21 de novembro (21/11); confira opções de filmes que abordam os principais conteúdos de história do exame

A edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), acontece entre os dias 21 e 28 de novembro e seguirá com duas versões: a prova digital e a prova impressa. Além disso, as duas versões serão aplicadas no mesmo dia - diferente da edição anterior, em que as datas foram diferentes.

A prova de Ciências Humanas está marcada para o dia 21 de novembro e conta com 45 questões que abordam disciplinas como História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Já tem algum tempo que os métodos tradicionais de estudo como aulas, livros didáticos e anotações passaram a ter outros complementos que não só passam conhecimento para questões objetivas, como desenvolvem o repertório cultural do estudante.

Sobre o assunto Redação Enem 2021: a banalização do Holocausto nos dias atuais e os efeitos na sociedade moderna

Enem 2021: Inep altera edital para pessoas privadas de liberdade

Enem 2021: confira 5 possíveis temas para a redação desta edição

Enem 2021: data da prova, horário, local e tudo sobre o exame

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enem: veja filmes que abordam conteúdos de história para o Enem

A Lista de Schindler



Um clássico do cinema que aborda o Holocausto, baseado na trajetória real do industrial alemão sudeto Oskar Schindler, que salvou a vida de mais de 1.100 judeus dos nazistas.

Adeus Lênin



O filme retrata a queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha. O enredo se passa em 1989, pouco antes da queda do muro de Berlim. Na história, a personagem sra. Kerne passa mal, entra em coma e fica desacordada durante os dias que marcaram o triunfo do regime capitalista.

Quando ela desperta, sua cidade, Berlim Oriental, está modificada. Seu filho Alexander, com receio de que a excitação causada pelas drásticas mudanças possa prejudicar a sua saúde, decide esconder os acontecimentos.

Guerra de Canudos

O ano é 1893 e Antônio Conselheiro junto com seus seguidores começam a tornar um simples movimento em algo grande demais para a República, que acabara de ser proclamada, decidindo enviar vários militares para destruí-los. Os seguidores de Antônio Conselheiro apenas defendiam seus lares, mas a nova ordem não podia aceitar que humildes moradores do sertão da Bahia desafiassem a República. O objetivo é destruir os sertanejos. A chamada Guerra de Canudos.

O diário de Anne Frank

Baseado em fatos reais, Anne Frank foi uma adolescente alemã de origem judia que, aos 13 anos, foi morar com a família em um esconderijo, chamado por ela como Anexo Secreto, em Amsterdam, na Holanda, devido a perseguição dos nazistas. Por mais de dois anos no esconderijo, ela relatou todas as suas vivências de 1942 a 1944.

Pra Frente, Brasil



Em 1970, o Brasil inteiro torce e vibra com a seleção de futebol no México e prisioneiros políticos são torturados nos porões da Ditadura Militar, com inocentes sendo vítimas desta violência. O filme relata a prisão de um cidadão confundido com um ativista político durante o Regime Civil-Militar (1964-85).

Mandela



Inspirado na autobiografia de Nelson Mandela, lançada em 1994, o filme aborda todo o percurso traçado pelo líder sulafricano em sua luta pelo fim do Apartheid, que inclui 27 anos de cárcere pelo que acreditava.

Histórias Cruzadas



Aborda a questão racial no sul dos Estados Unidos na década de 1960. O filme se passa em Jackson, pequena cidade no estado do Mississipi. Skeeter é uma garota branca da alta sociedade que retorna ao vilarejo determinada a se tornar escritora. Ela começa a entrevistar as mulheres negras da cidade, que deixaram suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca, o que desagrada parte da sociedade.

Nascido em 4 de Julho



Narra o regresso aos EUA de um jovem soldado que se torna paraplégico devido a um ferimento durante a Guerra do Vietnã. O filme aborda a luta do protagonista contra os preconceitos existentes na sociedade estadunidense em relação aos portadores de necessidades especiais, bem como seu engajamento no movimento pacifista.

Gandhi



O filme conta a trajetória política de Mahatma Gandhi, figura principal da independência indiana. O enredo começa com a cena da morte de Gandhi e volta no tempo para contar sua experiência na África do Sul, ainda colonizada pela Inglaterra e, posteriormente, sua volta para Índia até a independência do país e a divisão entre Índia e Paquistão.

1492: A conquista do Paraíso

Conta as viagens de Cristóvão Colombo para a América no contexto da expansão marítima e comercial dos séculos XV e XVI. O filme relata o empenho de Colombo em conseguir apoio financeiro da Coroa Espanhola para sua expedição, o descobrimento em si da América, o comportamento que os europeus tiveram com os habitantes do Novo Mundo e a sua luta para colonizar um continente que ele descobriu por acaso, além de sua decadência na velhice.

Tags