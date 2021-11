Morte de Marília Mendonça: o que se sabe até hoje sobre o acidente de avião

Após a morte da cantora Marília Mendonça em decorrência de um acidente de avião ocorrido na última sexta-feira, 5, as consequências da tragédia continuam a repercutir na imprensa e nas redes sociais. Há uma semana, ela e outras quatro pessoas faleceram em Caratinga, Minas Gerais.

A cantora, dois assessores dela, um piloto e um copiloto estavam a bordo de uma aeronave de modelo King Air C90a, fabricada em 1984. O avião estava em situação regular, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e tinha capacidade para comportar até seis passageiros. As documentações e autorizações da equipe da tripulação também estavam em dia.

Ao morrer no dia seguinte ao aniversário de sua mãe, Ruth, Marília Mendonça deixou também um filho de quase dois anos, chamado Léo. A criança era fruto de seu relacionamento com Murilo Huff, com quem estava separada há poucos meses. A assessoria confirmou que a guarda do menino será compartilhada entre o pai e a avó materna, Ruth.

Desde a tragédia, a “rainha da sofrência”, como era conhecida, também ultrapassou a quantidade de streams de Adele no Spotify e se tornou a mais escutada da plataforma de streaming, de acordo com informações divulgadas no domingo. Ela foi a responsável por 74 das 200 músicas mais escutadas do sábado.

Junto aos destroços do avião, foi encontrado o caderno em que Marília Mendonça costumava anotar ideias para novas composições. O advogado Luiz Maurício falou sobre a possibilidade de utilizar as letras para gravações e comentou que ainda é necessário passar por avaliações. Os pertences foram enviados à família.



Marília Mendonça: o que se sabe até hoje sobre o acidente de avião

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, a perícia na área do acidente foi finalizada na tarde de sábado, 6, e os próximos passos incluem ouvir as testemunhas que presenciaram a queda da nave e analisar destroços do avião para saber os motivos da tragédia.

O dono da empresa aérea PEC Aviação, Milton Salsicha, foi ouvido na segunda-feira, 8, mas o depoimento não foi divulgado pela Polícia Civil.

A Cemig, Companhia Energética de Minas Gerais, confirmou que o avião havia atingido um cabo de uma torre de distribuição que estava localizada fora da zona de proteção do Aeródromo de Caratinga.

Em relatos às autoridades, outros pilotos já haviam dito aos órgãos aéreos da região que os fios elétricos poderiam atrapalhar o pouso.



De acordo com Ivan Lopes Sales, delegado regional da Polícia Civil de Caratinga, um cabo estava enroscado em uma das hélices do avião, mas que não é possível afirmar se o cabo é o que se rompeu na torre de transmissão de energia da Cemig.

Existem dois alertas para obstáculos próximos ao aeroporto de Caratinga em documentos, emitidos pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea). No entanto, os cabos de alta tensão, já que são localizados além dos limites do Plano Básico de Proteção do Aeródromo, não estão inclusos nesses documentos.

Além disso, segundo um dos relatos ouvidos pelas autoridades, após colidir com os fios da torre, a aeronave teria perdido um dos dois motores ainda no ar. Especialistas também alegam que o avião sobrevoava abaixo da rampa de pouso. Em análise feita pelo especialista em segurança de voo Roberto Peterka, a aeronave deveria estar 100 metros acima dos cabos com os quais se chocou.

O piloto que levava a cantora Marília Mendonça no voo de Goiânia (GO) para Caratinga (MG) comunicou duas vezes pelo rádio o início do procedimento de pouso. A afirmação foi feita por um piloto em entrevista ao jornal O Globo. Ele guiava um monomotor de Viçosa (MG) e estava na mesma área de voo, no mesmo horário.

Marília Mendoça: homenagens

Desde a confirmação de seu falecimento, a cantora recebeu homenagens de artistas e jogadores de futebol, além de ter sido agraciada na categoria que estava competindo no Prêmio Multishow 2021. Ela concorria na categoria de “Cantora do Ano”.

Depois de pedidos dos fãs de outros artistas que competiam com ela, o evento decidiu prestar homenagens a artista e lhe conceder a honraria sem passar pela votação oficial. A decisão foi tomada em acordo com os outros nomes que estavam disputando: Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Luísa Sonza.

Entre as várias homenagens que recebeu, uma das que se destacaram foi a da Turma da Mônica, que publicou um desenho assinado pelo próprio Maurício de Sousa. A artista aparece ao lado do personagem Chico Bento, com a legenda: “Para Marília Mendonça. Aquela estrelinha lá no céu brilha mais toda vez que te vê".

A cantora também foi homenageada antes do início da partida de futebol entre o Fortaleza e o São Paulo, durante o Campeonato Brasileiro. Clipes dela foram exibidos nos telões do estádio, além de suas músicas de maior sucesso.

Além disso, a Rede Globo, em respeito ao falecimento da cantora, foram retirados do ar as cenas da propaganda da próxima novela - Quanto Mais Vida, Melhor - que tinham imagens de acidente de avião. O enredo começa com uma tragédia aérea e esta parte da história estava exposta nos comerciais exibidos pela emissora.

Marília Mendonça: projeto Patroas e outras parcerias

Marília Mendonça e a dupla Maiara & Maraísa comandavam o projeto “Patroas”, um álbum que estava previsto para se tornar turnê em 2022. Depois do acidente, a cantora sertaneja Maraísa confirmou que a tour continuaria.

"Temos uma tour das Patroas pra entregar! Marília Mendonça sempre fazendo tudo! Tô aqui revivendo cada áudio, cada referência… Rindo sozinha como ela sempre resolve tudo!", escreveu em seu perfil no Twitter. As apresentações começarão em março de 2022.

A dupla Zezé Di Camargo e Luciano também tinha um trabalho em parceria com a artista. Eles produziram a canção “Você Não É Assim”, que foi gravada junto com uma websérie. O cantor Zezé, então, disse que não comercializaria o especial audiovisual. O trabalho, que ainda não tinha sido visto pela cantora, será entregue a seus familiares.

