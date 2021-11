Marília Mendonça: supostas fotos do corpo da cantora no IML são falsas

A assessoria da cantora Marília Mendonça se pronunciou nesta quinta-feira, 10, a respeito de um suposto golpe envolvendo a venda de fotos do corpo da sertaneja no Instituto Médico Legal (IML) no valor de R$20. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, a assessoria da cantora sertaneja se pronunciou sobre o caso e disse que as fotos são falsas. O golpe usando a morte da sertaneja tem circulado em um aplicativo de mensagens.

“Sabemos dessas fotos, e parece que estavam usando o nome do médico dela [Marília], que é médico da família. Eles [falsários] estavam usando o nome do médico para falar que tinham foto dela [Marília] no IML. Ninguém tem foto! Graças a Deus, ninguém tem foto dessa menina [Marília] no IML, ninguém tem foto de Marília no caixão”, informou. Por fim, a assessoria alertou: “É um golpe! Alguém está usando o nome do médico”.

A artista veio a óbito na última sexta, 5 de novembro, após um acidente aéreo, em Minas Gerais. Além da cantora de 26 anos de idade, outras quatro pessoas também morreram.





