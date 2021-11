Sem Marília Mendonça, Maiara & Maraisa seguirão com tour "Patroas"

Após a morte de Marília Mendonça, a cantora sertaneja Maraisa confirmou nas redes sociais que a tour "Patroas" será realizada. O projeto envolvia Marília e a dupla Maiara & Maraisa, que já lançaram três álbuns juntas e iriam sair em turnê no ano de 2022.

"Temos uma tour das Patroas pra entregar! Marília Mendonça sempre fazendo tudo! Tô aqui revivendo cada áudio, cada referência… Rindo sozinha como ela sempre resolve tudo!", escreveu no Twitter. A tour terá início no dia 19 de março, em Belo Horizonte, e depois seguirá para o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

Maiara confirmou a informação e compartilhou no Instagram um vídeo onde escreve o repertório do show e deu spoilers de algumas canções que serão apresentadas, como "Todo Mundo Menos Você" e "Esqueça-me Se For Capaz". Ambas fazem parte do último álbum da dupla com Marília, o "Patroas 35%", lançado em outubro.

Desde a morte da amiga, as irmãs realizaram uma série de publicações nas redes sociais, relembrando momentos que viveram juntas. Em uma das postagens, Maraisa escreveu uma mensagem religiosa: "Deus animou a Elias dizendo: Você não está só, a obra precisa continuar, levante-se coma e continue a sua obra".

