Cabo é encontrado enrolado na hélice do avião que caiu com Marília Mendonça

A Polícia Civil de Caratinga finalizou nesta segunda-feira, 8, o recolhimento dos destroços do avião que causou a morte da cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas. Durante os trabalhos, foi constatado que um cabo estava enrolado em uma das hélices da aeronave. Segundo o delegado regional de Caratinga, Ivan Lopes Sales, ainda não é possível afirmar que se trate do mesmo cabo que se rompeu na torre de transmissão de energia da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

“É fato de que tem um cabo enrolado na hélice. Agora, a gente só vai poder afirmar que esse cabo é o cabo que se rompeu quando a Perícia tiver o laudo pericial”, explicou o delegado. Segundo o G1 Minas Gerais, ainda não há um prazo para que a Polícia Civil encerre as apurações de uma eventual responsabilidade criminal.

"A investigação procede com os laudos periciais, com oitivas de eventuais testemunhas, com arrecadação de documentos. É importante ressaltar que a Polícia Civil quer dar uma resposta célere, mas uma resposta célere não significa uma resposta rápida. Uma resposta célere é a resposta mais técnica, no menor tempo possível", afirmou Ivan Lopes Sales.

Durante o final de semana, a Polícia Civil e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) realizaram os procedimentos de retirada da fuselagem do avião, bem como dos dois motores. Logo após, a PEC Táxi Aéreo, empresa dona da aeronave, foi autorizada a recolher os destroços. Os materiais serão encaminhados nesta terça-feira, 9, para análise pericial no Rio de Janeiro. Já os motores serão enviados à Sorocaba.

Marília Mendonça viajava para Caratinga (MG), onde faria um show na noite da última sexta-feira, 5. Contudo, o avião bimotor de pequeno porte que transportava a cantora e mais quatro pessoas caiu em uma cachoeira, na zona rural do município. Todos os ocupantes da aeronave morreram no acidente.



