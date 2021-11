Prêmio Multishow cancela votação e Marília Mendonça é "Cantora do ano"

Após votação ser cancelada neste domingo, 7, Marília Mendonça é a "Cantora do ano" do Prêmio Multishow 2021. O anúncio foi motivado por uma onda de apelo nas redes sociais. Fãs de artistas que concorriam ao título também se envolveram para prestar homenagem, coroando Marília ao grande destaque do evento musical. Os pedidos foram atendidos e o comunicado oficial, publicado no Instagram do Multishow, saiu no final desta tarde.

"Em um gesto de amor, respeito e sororidade, Anitta, Ivete Sangalo, IZA e Luísa Sonza [que foi ao velório da cantora, no ginásio Goiânia Arena] se juntaram à família Multishow e aos fãs de todo o Brasil para homenagear a inesquecível Patroa.", informa.

Marília morreu na tarde da última sexta-feira, 5, vítima de uma acidente aéreo, que levou outros quatro a bordo. Sua perda precoce, aos 26 anos, tem sido de grande impacto para a música, fãs, amigos e familiares. Artista estava também no auge da carreira. Além de mais ouvida em novo registro do Spotify Brasil, estava prestes a lançar novas parcerias, com a mexicana Dulce María, e ao lado das amigas e cantoras sertanejas Maiara & Maraísa, dupla com a qual dividiria os palcos em turnê mundial.

O legado da goiana do feminejo soprou ainda mais longe. Um recado do CEO do The Latin Recording Academy, Manuel Abud, publicado no sábado do velório da cantora, ampliou a repercussão do talento de Marília, já reconhecido no Brasil.

"Marília Mendonça foi uma jovem promissora cantora / compositora e voz de uma nova geração da música sertaneja no Brasil. Ela fará muita falta, mas seu legado viverá através de sua música. Nossos corações estão com sua família durante este momento difícil", reafirmou Abud em nota no perfil oficial do Grammy Latino no Twitter.

The Latin Recording Academy statement about Marília Mendonça pic.twitter.com/rj3T3WLV81 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 6, 2021

Marília foi nomeada pela primeira vez nesta premiação um ano após o lançamento de "Marília Mendonça (Ao Vivo)", revelado em 2016 e com o qual foi para a fama. Concorria na categoria "Melhor Álbum de Música Sertaneja". A vitória, no entanto, apesar do estouro deste trabalho no Brasil, veio somente em 2019, com o álbum "Em Todos Os Cantos", desdobrado em um projeto maior, passando pelas capitais do país com shows gratuitos, inclusive por Fortaleza.

