'Fiscais de luto' criticaram artistas após a morte de Marília Mendonça

A morte da cantora Marília Mendonça em um acidente de avião nessa sexta-feira (5), em Minas Gerais, deixou todo o Brasil de luto. Entretanto, apesar de comovidos, alguns usuários de redes sociais julgaram, de forma excessiva, o comportamento de famosos diante da tragédia.



Os chamados "fiscais do luto" criticaram, por exemplo, a reação da cantora Maiara, que era muito amiga de Marília. Foi dito que ela pareceu "fria" durante o velório da rainha da sofrência e também sorriu. A repercussão foi tanta que a irmã dela, Maraísa, saiu em defesa da artista.

"A Maiara não estava no automático! Minha irmã é a mulher mais f*** que eu conheço! Ela sabia que ali só estava o corpo da Marília! Porque o que vive é o sentimento dentro do seu coração! Minha irmã ama a Marília com todas as forças que alguém pode amar! Calem a boca!", disse.

Além de Maiara, o cantor Zezé Di Camargo foi alvo de comentários por estar dando muitas entrevistas sobre o acidente. Já Naiara Azevedo foi criticada pelo comportamento "animado demais", durante uma homenagem feita pelo programa Domingão com Huck, da TV Globo.

Quem também não saiu ileso do "cancelamento" foi Pabllo Vittar. Após lamentar a morte de Marília, a cantora publicou stories no Instagram se divertindo com amigos. No entanto, com as críticas, apagou logo em seguida.

O que diz especialista

Ao JC, a psiquiatra Dilza Feitosa destacou que, infelizmente, as pessoas na internet costumam julgar os outros de forma absurda e que, em caso de morte, "cada um sabe a dor do seu luto".

"Cada um reage de uma forma diferente. Alguns podem apenas chorar, enquanto outros podem até esboçar um sorriso às vezes. Isso não significa que eles não estejam sofrendo pela perda da pessoa que faleceu", afirmou.

Diante disso, a especialista afirmou que é necessário entender que cada pessoa tem uma singularidade. Não existe um livro ou uma forma perfeita para lidar com o luto.

"O luto é um processo vivido por cada um de forma individual. Há quem tenha uma recuperação mais rápida e quem precise de um acompanhamento profissional para sair da situação. Só pode se dizer que a pessoa saiu do luto quando ela sente saudade sem sentir dor", acrescentou.

