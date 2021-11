Zezé Di Camargo opta por não comercializar música com Marília Mendonça

A dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano publicou, em abril deste ano, nas mídias sociais, uma imagem com a seguinte legenda: “Mais uma memória especial destes 30 anos de carreira! Gravação da nossa websérie com a nossa linda Marília Mendonça”. No registro, Zezé com Marília (capa) cantora morta na última sexta-feira, 5, com mais outras quatro pessoas, numa queda de avião no interior de Minas Gerais. Nesta terça-feira, 9, Zezé revelou que não comercializará a canção “Você Não é Assim”, gravada com Marília Mendonça para o especial audiovisual.

Leia também | "Todo mundo vai sofrer": o adeus à rainha da sofrência Marília Mendonça

O anúncio aconteceu durante entrevista ao programa Mais Você, da Rede Globo, apresentado por Ana Maria Braga. A canção gravada para compor o especial, “Você Não é Assim”, marca a trajetória da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano. Lançada nos anos 2000, a música foi escolhida pela própria Marília para a participação na websérie de seus ídolos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O material tem cerca de duas horas, com gravação da música, processo de produção e depoimentos dos artistas. Zezé explicou o destino: “Tomei uma decisão que ainda nem comuniquei ao meu escritório. Uma decisão irrevogável. Acho que seria de bom grado e respeitoso entregar esse material à dona Ruth, mãe da Marília. Não vou usar isso comercialmente. Vou dar esse material de presente à família”.

Sobre o assunto Marília Mendonça ultrapassa Adele e se torna cantora mais ouvida do mundo

Prefeita propõe colocar nome de Marília Mendonça no hospital onde cantora nasceu

Mãe de Marília Mendonça posta sobre filha e Maraisa elogia sua força

Assessoria de Marília Mendonça explica por que disse que a cantora havia sobrevivido

Marília Mendonça interrompeu último show ao avistar homem agredir uma mulher

Acidente envolvendo Marília Mendonça: Atenção se volta para segurança dos aeródromos

Sem Marília Mendonça, Maiara & Maraisa seguirão com tour "Patroas"

“Não me vejo no direito de colocar isso no mercado. Eu quero que eles façam o que quiserem desse material, não me acho no direito de usufruir disso, já que ela não pôde ver isso pronto”, completou Zezé.

O cantor ainda disse que se negou a acreditar na morte de Marília e reafirmou a contribuição musical da “rainha da sofrência”. “Neguei a morte dela, não quis acreditar e fiquei muito impactado. Marília era gigante na música. Será que não sabia que ela se tornou maior que eu!? Será que não caiu a ficha dela de como ela era grande?! Os papéis se inverteram e ela continuava a minha fã, com humildade, generosidade. Era ela que estava sendo generosa comigo”.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags