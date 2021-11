Marília Mendonça morre um dia após o aniversário da mãe

A cantora e compositora Marília Mendonça, de 26 anos de idade, utilizou suas redes sociais nessa quinta-feira, 4 de novembro - um dia antes de sua morte decorrente da queda de um avião - para comemorar o aniversário de 53 anos de sua mãe Ruth Moreira.

Na publicação compartilhada em sua conta oficial no Instagram, a cantora felicitou a mãe e contou o que preparou para o dia especial. "Acordei cedo para procurar um buquê e uma cesta de café da manhã pra você. Eu que organizei, hahaha… Viu só como tô adulta? Eu não sei quando você vai ler isso e se você vai ler, (ressaca, né bebê?) mas eu tô aqui para te lembrar mais uma vez o quanto eu te amo", escreveu Marília.

Em seguida, a rainha da sofrência, assim como foi apelidada por seus fãs, declarou sua gratidão para com a mãe. "Seu cuidado e carinho ultrapassam o limite do ser mãe. Você, com seu coração gigante, não se conforma em simplesmente ser mãe de Marília e João Gustavo, mas é mãe de todos que ama de verdade. Seu coração deveria ser estudado e reproduzido nas próximas gerações", disse.

Por fim, Marília afirmou que o mundo seria mais bonito se existissem mais pessoas como Ruth e declarou seu amor. "O mundo seria mais bonito se existissem mais Ruths espalhadas por aí… Obrigada por cuidar tão bem do amor da minha vida. Seremos sempre nós. Conectadas, entrelaçadas e fortes. Juntas! Te amo, mãe! PRA SEMPRE! Feliz aniversário", finalizou.

Veja a publicação de Marília Mendonça com a mãe:

