Mãe de Marília Mendonça posta sobre filha e Maraisa elogia sua força

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, publicou pela primeira vez nas redes sociais sobre a morte da filha. Com mensagem religiosa, ela compartilhou uma foto das duas na madrugada desta segunda-feira, 8 de novembro. A cantora sertaneja Maraisa também compartilhou um texto no Instagram em homenagem à mãe da amiga.

"Tudo é dele, por ele, para ele", escreveu em uma foto compartilhada nos stories. Ao fundo, ela colocou uma música gospel chamada "Jó" de Midian Lima, que faz referência à figura bíblica Jó, que perdeu todos os bens e familiares, mas não deixou sua fé em Deus ser abalada. "Deus me deu, Deus tomou / Bendito seja o nome do senhor / A ele a glória", diz o trecho compartilhado por Ruth.

Em seu perfil, Maraisa elogiou a força da mãe de Marília. "De todas as mulheres que eu já conheci nessa vida, a senhora é, sem dúvida, a mais forte delas! A Marília sempre me contava sua história e, mesmo com uma infância difícil, a senhora foi vencedora! Conseguiu criar e educar seus filhos como uma leoa, guerreira, trabalhadora e sempre sendo exemplo pra ela. E eu sei disso, porque ela fazia questão de repetir todas as vezes que a gente se encontrava. Ela dizia que o maior exemplo de força que ela tinha em uma mulher, era na senhora", escreveu.

"Mas nenhuma mãe foi preparada pra passar o que a senhora está passando… Na verdade, nenhum de nós foi! Marília foi uma filha maravilhosa, muito generosa, que devolvia para as pessoas sempre o triplo do que recebia. E isso ela tirava de letra, era leve! Se dedicar genuinamente às pessoas. Nunca se rendeu a nenhum desafio, e isso, também, ela herdou de você! E se ela se tornou a gigante que ela é hoje, foi você que a fez assim, esse ser humano tão incrível", afirmou.

"Não tenho dúvidas que a senhora é a mulher mais forte que eu já conheci em toda a minha vida e também não tenho dúvidas do tamanho do seu Deus, porque, na hora do desespero, a gente fala muita besteira e, talvez, decepcione até Ele… E você me corrigiu o tempo inteiro! A pessoa que mais me mostrou entendimento até agora, e a mulher que mais tem me ensinado nessa vida! Cada palavra que você disse desde o primeiro momento da pior notícia da sua vida, tenho certeza disso, está na minha mente! Você agradeceu a Deus a todo segundo, pela oportunidade de ser “A mãe da Marília Mendonça”!", continuou.

"Por mais que eu queira transmitir em palavras a sua grandiosidade, eu não vou conseguir. Mas agora, mais que nunca, eu entendo o porquê da minha amiga ser tão incrível e tão corajosa. Uma fortaleza para todos nós… E é isso que você tem sido também, uma fortaleza, mesmo em meio à tristeza. Minha gratidão eterna por você me ensinar mais sobre Deus! Estarei com você todos os dias da minha vida, que Deus me permitir! Saiba que, aqui, você também tem uma filha! Te amo!", finalizou Maraisa.

