Marília Mendonça: cantoras de sertanejo e o legado da rainha da sofrência

Com letras ousadas e empoderadas, Marília Mendonça foi uma das principais representantes do "feminejo", como ficou conhecida a geração de cantoras e compositoras que deram uma leitura feminina do gênero sertanejo. O trabalho da cantora se tornou referência para diversas artistas e, apesar de sua morte precoce, o legado da artista continua através de outras artistas. Confira quem são as outras vozes do "feminejo":

Maiara & Maraisa

As irmãs gêmeas de 33 anos já têm uma carreira consolidada na música. A dupla já chegou a lançar três álbuns em parceria com Marília, sendo o último lançado um mês antes da morte da cantora, o "Patroas 35%". Elas também tinham agendado para 2022 a turnê "Patroas" e chegaram a confirmar que continuarão o projeto, mesmo após o falecimento da amiga, de modo a continuar o legado deixado por ela.

Naiara Azevedo

Conhecida pelo hit "50 reais", Naiara Azevedo tem 32 anos e nasceu em Goiânia. Já chegou a lançar 5 CDs e foi indicada ao Grammy Latino 2018 na categoria de "Melhor Álbum de Música Sertaneja" com o trabalho "Contraste". No programa especial do "Domingão com Huck", Naiara foi uma das artistas que cantou em homenagem à Marília Mendonça.

Yasmin Santos

Natural de Guarujá, Yasmin Santos ficou conhecida por ter o timbre de voz parecido com o de Marília Mendonça. Seu primeiro single, "Saudade Nivel Hard", foi lançado em 2018, e ficou entre as 10 mais tocadas das rádios e streamings musicais. No ano seguinte, lançou seu primeiro DVD ao vivo, o "Yasmin Santos – Ao Vivo em São Paulo", que contou com a participação de Marília Mendonça, Maiara & Maraisa, Wesley Safadão e Gustavo Mioto.

Lauana Prado

A cantora de 32 anos já participou do The Voice Brasil e atuou como compositora, tendo suas músicas gravadas por nomes importantes do sertanejo, como Roberta Miranda, Edson & Hudson e Rionegro & Solimões. A artista ficou mais conhecida em 2018 com a música "Cobaia", que contou com a participação da dupla sertaneja Maiara & Maraisa. Lauana chegou a ser elogiada pela própria Marília, que declarou em um vídeo "canta demais".

Mari Fernandez



A cearense Mari Fernandez estourou no piseiro em 2021, com a música "Não, não vou". Em entrevista ao O POVO em junho, a cantora chegou a declarar que seu sonho era gravar com Marília Mendonça. “Ela é minha maior referência, por ser uma cantora mulher que conseguiu conquistar o sucesso através de suas composições e talentos. A história dela é muito parecida com a minha e admiro muito porque ela canta muito. É alguém em que me inspiro muito e sempre procuro seguir alguns passos. Seria uma honra ter um feat com ela”, disse na época. Apesar de não ter conseguido gravar uma parceria, a artista chegou a conhecer Marília pessoalmente.

Júlia & Rafaela

As irmãs gêmeas também foram inspiradas por Marília. Aos 20 anos, elas são destaques da nova geração no sertanejo. No YouTube, a dupla acumula milhões de visualizações e já lançaram dois álbuns ao longo da carreira.

Luíza (Luíza & Maurílio)

Natural de Belo Horizonte, Luíza faz parte da dupla musical com Maurílio. Na verdade, a dupla surgiu quando Luíza se inspirou em Marília Mendonça para gravar um clipe e convidou Maurílio. Em 2019, eles chegaram a gravar uma parceria com a rainha da sofrência, a faixa "Furando o sinal". O maior sucesso da dupla é "S de Saudade", parceria com Zé Neto & Cristiano.

Mariana (Mariana & Mateus)



Desde criança, Mariana canta com seu irmão Mateus, que hoje formam uma dupla profissional. Eles já têm quatro álbuns e um de seus maiores sucessos é "Amores de Mentira". Em 2017, a dupla chegou a abrir um show de Marília Mendonça.

