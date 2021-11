A Fazenda 13: sem saber do acidente, peões falam sobre Marília Mendonça

Dentro do reality show, vários participantes conversaram sobre Marília Mendonça e cantaram músicas da artista

Quatro dias depois do acidente aéreo que causou a morte de Marília Mendonça (1995 - 2021), os participantes da 13ª edição de “A Fazenda” conversaram sobre a artista e cantaram músicas dela. Nenhum deles, porém, sabe da situação que aconteceu fora do reality show.

Durante o programa, na manhã desta terça-feira, 9 de novembro, Rico Melquíades começou a cantar “Ausência” junto com Aline Mineiro, Mileide Mihaile e Sthefane Matos.

Com isso, Bil Araújo, que foi segurança da cantora, falou com Tiago Piquilo sobre suas memórias. O ex-BBB perguntou ao cantor sertanejo se ele já teve algum contato com Marília Mendonça.

“Conhece a Marília?”, questionou Bil. “Eu não estive pessoalmente com ela ainda não. O Hugo (sua dupla) esteve, mas eu não. Ela esteve do lado da minha cidade, mas eu não fui. Fiquei em casa, mas o Hugo foi”, disse Tiago.

O ex-segurança, então, comentou sobre Murilo Huff, ex-companheiro de Marília Mendonça: “O esposo dela também, o marido dela, quer dizer, ele é gente boa demais”, ressaltou. Bil finalizou ao dizer: “Ela é gente boa demais. Brincalhona pra caramba”.



