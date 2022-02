BBB 22: Paulo André e Pedro Scooby vencem Prova do Anjo

Na tarde deste sábado, 12, foi realizada no BBB 22 a Prova do Anjo. A dinâmica foi feita em dupla e Paulo André e Pedro Scooby foram os vencedores. O objetivo era retirar uma bola vermelha de um cilindro e apertar um botão no menor tempo possível. O resumo da prova será exibido na edição de hoje.

A dinâmica contou com três rodadas, sendo duas classificatórias e uma final. Oito duplas competiram, formadas pelos próprios participantes, e a ordem foi sorteada pela líder da semana, Jade Picon. Os vencedores ganharam R$ 10 mil e 10 anos de assinatura do Globoplay. Além disso, no domingo a dupla irá imunizar um dos brothers da casa em consenso, além de escolher qual dos dois também ficará imunizado.

Após a Prova do Anjo, Paulo André e Pedro Scooby escolherem três participantes para cumprir o Castigo do Monstro: Linn da Quebrada, Lucas e Natália. Um dos castigados vestirá uma fantasia de câmera fotográfica enquanto os outros estarão vestidos de rolo de filme. Ao sinal do Monstro, os três deverão se posicionar no estúdio fotográfico localizado no gramado e permanecer até o fim da música. Além disso, cada um perdeu 300 estalecas.

Dinâmica da Prova do Anjo Globoplay

Patrocinada pelo Globoplay, a prova tinha como objetivo retirar uma bola vermelha de um cilindro e apertar um botão no menor tempo possível. No entanto, o recipiente tinha grades no topo, o que impossibilitava os brothers de pegarem a bola com a mão. Portanto, para retirar a bola, os jogadores ficaram separados entre os dois lados do gramado. Em um desses lados, havia um tanque com água, onde um participante pegava um cone e enchia com água, ia até o muro que dividia os dois lados e passava a água para o cone do outro jogador que levaria até o recipiente para depositar o líquido. Quando conseguisse pegar a bola, o jogador precisava apertar o botão. Quem completasse a prova no menor tempo possível venceria.

Confira as duplas e a ordem de jogada:

1 - Eslovênia e Lucas

2 - Eliezer e Brunna Gonçalves

3 - Maria e Vinicius

4 - Douglas Silva e Natália

5 - Laís e Bárbara

6 - Jessilane e Linn da Quebrada

7 - Arthur Aguiar e Tiago Abravanel

8 - Paulo André e Pedro Scooby

BBB 22: que horas começa o programa hoje, 12/2?

De acordo com a programação da TV Globo, o BBB 22 está previsto para começar neste sábado, 12, a partir das 22 horas e 10 minutos (horário de Brasília), após a novela Um Lugar ao Sol. O programa exibirá o resumo da prova do anjo.

Além disso, também haverá um resumo da festa e as interações com os participantes da casa de vidro: Larissa e Gustavo. Amanhã, 13, será divulgado o resultado da casa de vidro: ou a dupla entra ou não entra ninguém.

O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.

BBB 22: onde assistir ao programa?

O BBB 22 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira. Também é possível assistir ao reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília).

Além da transmissão da emissora, a plataforma também disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo. Saiba como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 22: os paredões da edição

BBB 22: os líderes da edição

Primeiro líder: Douglas Silva; ele indicou Naiara

BBB 22: veja a lista dos participantes confirmados

Os fãs do reality Big Brother Brasil (BBB 22) conheceram os nomes dos participantes da nova edição do programa da TV Globo. Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Confira a lista dos participantes confirmados:

BBB: confira a retrospectiva

