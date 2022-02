Enquete Casa de Vidro BBB 22: Larissa e Gustavo devem entrar? Vote

Público do BBB 22 poderá decidir até amanhã (13/02) se a dupla de participantes deve entrar ou não no BBB 22 pela disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão. Vote na enquete

Gustavo Marsengo e Larissa Tomásia, participantes da Casa de Vidro do Big Brother Brasil (BBB 22), poderão entrar ou não na casa mais vigiada do Brasil neste domingo (13/02). Cabe ao público decidir se a dupla de participantes deve seguir no jogo pela disputa do R$ 1,5 milhão ou não - ou entra ambos os jogadores ou não entra ninguém no programa da TV Globo.

O resultado oficial da enquete será divulgado amanhã, 13 de fevereiro (13/02), momentos antes da formação do quarto paredão do programa. Caso Larissa e Gustavo entrem no reality show, eles já irão participar da dinâmica: imunes, a dupla deve dar um voto aberto e em consenso na formação da berlinda.

Sobre o assunto BBB 22: que horas começa hoje, 12/02, horário e dinâmica

Hétero top: entenda expressão usada por participantes do BBB 22

BBB 22: Jade Picon e Paulo André se beijam no quarto após festa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda na formação haverá dedo duro e vários contragolpes entre os participantes, dentre eles pelo indicado da Líder Jade Picon. A votação abaixo não influencia no resultado divulgado pela TV Globo.

Enquete BBB 22: Larissa e Gustavo devem entrar no reality show? Vote

Enquete Casa de Vidro BBB 22: Larissa e Gustavo devem entrar no programa? Sim Não

Casa de Vidro BBB 22: quem é Larissa?

Larissa tem 25 anos e é digital influencer natural de Limoeiro (PE). Ela é coordenadora de Marketing e cursa faculdade de Administração. Ela também é modelo e já trabalhou em Recife como assessora parlamentar, mas teve que voltar para sua cidade natal devido a pandemia. Se diz boa de lábia, mas que às vezes pode parecer grosseira devido ao seu "pavio curto".

Ela não tolera ser maltratada e, se alguém intimidá-la, o tempo fecha. Se diz namoradeira e gosta de ser extrovertida. "Eu vou dar o máximo de mim em tudo, quero viver intensamente dentro da casa - seja em fofoca, em dança. Eu não estou aqui para brincadeira, não. Se for para brincar, eu prefiro nem entrar", comentou.

Casa de Vidro BBB 22: quem é Gustavo?

Gustavo tem 31 anos e é advogado. Natural de Curitiba (PR), atua de forma anônima como investidor do mercado financeiro. Conta que foi criado em um ambiente de pessoas com mente aberta e já foi atleta de vôlei. Também teve sua fase como modelo e concurseiro. Segundo ele, não costuma esconder seu modo de pensar e diz criticar pessoas extremistas, mas não se incomoda com isso.

"Você tem que seguir com as suas convicções e eu sou um cara que sempre sigo as minhas", reafirmou o brother. Para Gustavo, o BBB 22 é a oportunidade de ganhar R4 1,5 milhão e buscar a tão esperada estabilidade financeira. "Hoje, me considero extremamente preparado para o jogo", avaliou o curitibano.

Casa de Vidro BBB 22: como votar?

O público vai definir através de uma votação se os dois participantes vão entrar ou não na casa mais vigiada do Brasil. "Ou entra os dois ou não entra nenhum. O resultado dessa votação vai ser no domingo, dia 13/2, antes da formação do Paredão", avisou Tadeu Schmidt.

Casa de Vidro BBB 22: qual a dinâmica?

Caso a dupla entre no BBB 22, ela estará imune no Paredão e os dois, juntos, vão ter que dar um voto aberto e em consenso. Os votos serão considerados como pela casa.

Tags