Tatá Werneck no BBB 14: relembre como foi a breve participação de Valdirene

Por meio de uma postagem em suas redes sociais, a humorista Tata Werneck relembrou seus seguidores de sua breve passagem na décima quarta edição do Big Brother Brasil (BBB 14). Sua estadia na casa mais vigiada do país durou menos de 24 horas, mas rendeu boas risadas aos telespectadores do reality show, devido à sua atuação como Valdirene - personagem interpretada por ela na novela Amor à Vida.

Em sua conta no Instagram, Tata publicou a cena do momento em que foi eliminada da atração. "Quem se lembra da eliminação da Valdirene do BBB? R: minha virilha até hoje", escreveu na legenda. Ao verem o post, os internautas movimentaram a internet e relembraram os momentos cômicos que foi vivenciado por ela no reality. "Foi boa demais essa participação. Os lugares comuns todos do programa revisitados, a fala genial e confusa na festa. Tudo era irretocável. Bom demais. Você é incrível Tatá!", elogiou um fã.

Em meio à repercussão, a apresentadora afirmou que gostaria de retornar ao reality neste ano. "Queria passar mais 24 horas no 'BBB' agora como eu mesma... Queria entrar e falar uma frase nada a ver pra cada um ali super séria, pra eles acharem que é dica do jogo. Chego pra Bárbara e falo com sotaque [de gaúcho]: 'Cuidado com quem tu gosta. Quem é de Porto sabe quem não é Porto Seguro pra tu vertes' e saio do nada", escreveu Tata no Twitter.

Os fãs da comediante aproveitaram a ocasião para pedir ao diretor da atração a presença da atriz no reality. "Ainda dá tempo, Boninho. Manda ela junto com o resto do camarote", tuitou um internauta. "Fala, Boninho, beleza? Nunca te pedi nada, faz isso acontecer, por favor", pediu um outro.

Tata Werneck no BBB 14: relembre sua participação no reality

Tata Werneck entrou na casa durante a primeira festa do BBB 14 e aos gritos disparou: "Esqueci a escova de deeenteee". Ao ser avistada, a atriz foi recepcionada e começou a interagir com os brothers. Falas sem nexo, reflexões, bordões e cantadas fizeram parte das conversas ao longo da noite entre a atriz e os participantes do programa.

Após a noite badalada, uma prova realizada por todos os participantes acabou causando a eliminação de Valdirene, a "difícil, dificílima", do BBB 14. A prova consistia em preencher um cilindro com bolinhas coloridas. A personagem de Tata, por sua vez, acabou se atrapalhando e não conseguiu concluir o desafio e acabou saindo do jogo em menos de 24 horas após ingressar no reality global.

Ainda em 2014, Tata contou como foi entrar no programa interpretando a personagem de uma novela. "Uma experiência tão intensa, que daqui a dez anos talvez eu consiga entender. Eu fui filmada por todos os lados, vivi tudo o que as pessoas reais vivem lá dentro, mas na pele da personagem. Eu recebi estímulos aos quais nem eu, Tatá, saberia como reagir", explicou.

"Ao mesmo tempo, precisava pensar o tempo todo em como a personagem reagiria às coisas, no que ela falaria. Eu passei por tudo, pela alegria de entrar, pela tensão da eliminação. Foi uma experiência que envolveu tudo, todos os aspectos. Foi uma experiência única", concluiu a humorista.

Vídeo: Tata Werneck no BBB 14; assista à participação de Valdirene

