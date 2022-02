Hétero top: entenda expressão usada por participantes do BBB 22

Três participantes do Big Brother Brasil (BBB 22) foram alvos da gíria 'hétero top'. Eliézer, que beijou duas sisters, tentou desvincular sua imagem do título. Lucas, por sua vez, apresentou-se como um, mas frisou ser 'do bem'. Já Gustavo, ao se apresentar para a Casa de Vidro, disse se sentir orgulhoso em ser considerado como tal. Mas, afinal, qual a origem da expressão e quais as características de um homem hétero top? Entenda abaixo:

Hétero top: como surgiu a expressão

Para entender o uso da gíria atualmente é necessário retornar ao ano de 2010, quando a palavra 'top' começou a ser usada com mais frequência por pessoas heterossexuais, principalmente homens jovens, como forma de definir algo muito bom. Em meio às variadas formas de uso do termo, o jogador de futebol Neymar aproveitou o momento e tuitou um 'Deus é top'. O post, retuitado até hoje, foi o marco de uma nova visão sobre a palavra, que, desde então, passou a ser usada de forma irônica e debochada.

Dez anos após esse episódio, o termo 'top' recebeu um complemento, e seu uso novamente foi ressignificado. Dessa vez, o termo se juntou à palavra hétero - surgindo a palavra 'hétero top' - e passou a ser usada contra homens de atitudes machistas e abusivas. Homens heterossexuais que fazem uso de um vocabulário repleto de gírias, que possuem uma vestimenta padrão e ostentam um corpo malhado também passaram a ser enquadrados no termo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Eliezer gastou R$ 14 mil em harmonização facial: "ia entrar pior ainda"

Participante da Casa de Vidro trabalha em prefeitura e não foi exonerada

O que é herpes, doença de Eliezer do BBB: veja sintomas, tratamento e tipos

Nesta semana, a expressão voltou novamente a ser comentada nas redes sociais. Dessa vez, um homem se auto declarou 'hétero top', dizendo se encaixar e assumindo o estereótipo. 'O hétero top pintado hoje pela 'lacrolândia' é uma pessoa branca, bem-sucedida e eu tenho orgulho de ser hétero top no meu conceito. Eu sou hetéro e me considero top", disse Gustavo, participante da Casa de Vidro do BBB 22, em seu vídeo de apresentação.

Tags