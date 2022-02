BBB 22: veja cronograma de sábado, 12/02, e domingo, 13/02

Na quarta semana de jogo, dinâmica da casa de vidro, dedo duro e contragolpes influenciam a formação do quarto paredão do BBB 22, que acontece no domingo, 13. Veja dinâmica completa da semana

O Big Brother Brasil (BBB 22) terá uma nova dinâmica em sua quarta semana de reality, após a saída de Naiara do programa. Hoje haverá prova do líder e o indicado terá um poder do contragolpe na formação do paredão deste domingo (13/02). Ainda, neste sábado (12/02), haverá prova do anjo, que será duplo.

As principais mudanças desta semana de jogo serão na e na formação do terceiro paredão do BBB 22, que acontece no domingo, 13. Haverá dedo duro e vários contragolpes, além do voto dos participantes da casa de vidro, caso Larissa e Gustavo entrem no reality da TV Globo.

BBB 22: confira o cronograma do reality show

Quinta-feira, 10 de fevereiro (10/02)

Prova do Líder;



Sexta, 11 de fevereiro (11/02)

Casa de vidro: entram os dois moradores da casa; votação no Gshow começa



Sábado, 12 de fevereiro (12/02)

Prova do Anjo: anjo será duplo e apenas um deles ganhará imunidade

Domingo, 13 de fevereiro (13/02)

Resultado da Casa de Vidro; caso entrem no jogo, estarão imunes e deverão dar um voto aberto e em consenso



Paredão triplo: dupla de anjos imuniza, em consenso, um participante; anjos decidem entre si quem estará imune;

Paredão triplo: líder indica uma pessoa e casa vota no confessionário;

Dedo-duro para descobrir os votos de quatro participantes

Contragolpe do mais votado pela casa e do indicado pelo líder

Prova bate-volta



O Big Brother Brasil 22 (BBB 22) é apresentado pelo jornalista Tadeu Schmidt, que assume o lugar de Tiago Leifert, que saiu da TV Globo. Ao todo, 20 participantes compõem o elenco, dividido entre Pipoca e Camarote. O prêmio total do reality continua no valor de R$ 1,5 milhão: valor, inclusive, pode ser pago com apenas três comerciais, já que o reality show cobra meio milhão de reais para empresas que desejam 30 segundos nos comerciais exibidos durante o intervalo.

BBB 22: lista de participantes

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Confira a lista de nomes dos participantes confirmados no BBB 22:

BBB 22: onde assistir ao programa?

O BBB 22 será transmitido todos os dias a partir das 22 horas (horário de Brasília) na TV Globo, com transmissão aberta na televisão brasileira. Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, nos horários citados anteriormente. Além da transmissão da emissora, a plataforma também disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo. Saiba como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.

BBB 22: quanto tempo vai durar?

A edição de 2022 do BBB começou no dia 17 de janeiro (17/01) e está prevista para ter mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100 dias de interação entre os participantes. Porém, informação ainda não foi confirmada pela produção da TV Globo. Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de “Dia 101”.

BBB 22: veja as mudanças nas dinâmicas do jogo

Festa e o cinema do líder ganharão novas dinâmicas: antes de iniciar a celebração do “novo líder”, os participantes agora poderão comprar itens adicionais com suas próprias estalecas para deixar a festa ainda mais turbinada.



A novidade do cinema do líder será para o público: o filme exibido para os brothers será transmitido na Sessão Cinema do Líder, nas noites de terças-feiras na TV Globo.

A editoria do BBB no site Receitas.com vai ensinar a fazer pratos inspirados nos que os participantes consomem na casa.

Além disso, na #RedeBBB, a programação chegará com atrações de segunda a sexta-feira: Bate-Papo BBB com o eliminado, Parada BBB e Mesa BBB, entre outros formatos, estão confirmados para a próxima temporada.

CAT BBB será apresentado por Dani Calabresa, que substitui o humorista Rafael Portugal, que não renovou seu contrato com a Globo.

BBB: confira a retrospectiva

