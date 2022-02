BBB 22: Jade Picon e Paulo André se beijam no quarto após festa

Incentivados por outros participantes do reality, PA e Jade trocaram carícias depois da última festa, que aconteceu na madrugada deste sábado, 12, no quarto da líder

Depois da festa da casa, já na manhã deste sábado, 12, Jade Picon e Paulo André subiram para o quarto da líder e trocaram beijos. Os fãs do casal comemoram o avanço nas redes sociais, adiado após semanas de muito flerte entre os dois. Outra parte da audiência chamou o beijo de forçado, afirmando que a sister decidiu "ficar" com o brother após ficar sabendo da aprovação externa do público.

O lance aconteceu já no final da festa dessa sexta-feira, quando os dois ficaram sentados abraçados de mãos dadas, ao som da música "Medo Bobo”, da dupla sertaneja Maiara e Maraisa. Depois, os dois subiram ao quarto, ocupado pela segunda semana seguida por Jade. Em seguida, o atleta lembrou que não havia devolvido a roupa da festa, ao tentar levantar para deixar o local, a influenciadora o puxou e beijou.

JADE E PA DANDO AULA DE QUÍMICA, O BEIJO DELES É UMA OBRA DE ARTE, PARECE CENA DE FILME. #BBB22 pic.twitter.com/a9HQxkAuMr

February 12, 2022

Após o lance, Paulo desceu para devolver a roupa na dispensa, quando encontrou o surfista Pedro Scooby, que questionou se o beijo teria acontecido. Paulo negou com um “não” curto, preferindo não dar explicações.

Trocando olhares desde a primeira semana do reality, Jade e Paulo André foram acusados pelo público de forçar um casal para agradar a audiência. Após o programa revelar nesta sexta, 11, a Casa de Vidro, localizada na academia, a nova participante Larissa disse a Jade que o público "shipava" (idealizava) os dois.

Olha pra vocês ver que foi estratégia que Depois do Beijo O casal sorrindo pra câmera ,afff forçado demais !!#BBB22 pic.twitter.com/wp42jjI3HJ — Priscila (@Pri_Maria_) February 12, 2022

