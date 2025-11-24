Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Uol A Fazenda 17: roça surpresa define trio na berlinda

Kathy Maravilha, Fabiano Moraes e Maria Caporusso disputam a preferência do público; saiba como a dinâmica inesperada definiu a roça e veja parcial da enquete Uol
Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos Autor
Uma dinâmica inesperada movimentou A Fazenda 17 na noite desse domingo, 23, e acabou colocando três peões diretamente na berlinda.

Kathy Maravilha, Fabiano Moraes e Maria Caporusso foram escolhidos durante a atividade, mas eles só descobrirão o resultado da ação nesta segunda-feira, 24, quando Adriane Galisteu abrir oficialmente a votação do público.

A eliminação, segundo a produção, acontecerá na terça-feira, 25, quando o menos votado deixará o reality rural.

Saiba como foi a dinâmica da roça surpresa e veja parciais da enquete Uol.

A Fazenda 17: como foi a dinâmica que definiu a escolha dos peões

Durante a transmissão ao vivo, Adriane Galisteu explicou que os participantes deveriam apontar quem melhor se encaixava em cada “matéria rural” apresentada.

Um peão sorteado selecionava uma plaquinha com o nome da matéria e entregava a outro jogador que, segundo ele, combinava com o tema. A atividade seguiu em cadeia, mudando de mãos conforme as escolhas.

Essa mecânica, aparentemente simples, acabou colocando Kathy, Fabiano e Maria na roça surpresa — sem que eles soubessem da consequência imediata.

Como foi a distribuição das placas

Na segunda rodada da dinâmica, Carol iniciou entregando a plaquinha de História para Creo. Em seguida, Creo deu Estatística para Rayane, que escolheu Carol para receber Geografia. Carol retomou a vez e chamou Saory para reiniciar o ciclo, entregando a ela a matéria Artes.

A sequência continuou: Saory passou Artes para Mesquita; Mesquita destinou Informática a Tamires; Tamires deu Física para Duda; Duda entregou Educação Ambiental a Saory.

Novamente com a palavra, Saory escolheu Dudu para recomeçar a rodada. Ele deu Biologia para Walério; Walério entregou Português a Toninho; e Toninho finalizou distribuindo Matemática para Dudu Camargo.

Enquete Uol A Fazenda 17: quem deve ficar?

A enquete extraoficial do público já indica uma preferência inicial entre os três roceiros. Com 35.891 votos, o resultado parcial está assim:

  • Maria Caporusso – 37,56%
  • Kathy Maravilha – 31,79%
  • Fabiano Moraes – 30,65%

