Enquete Uol A Fazenda 17: roça surpresa define trio na berlinda

Kathy Maravilha, Fabiano Moraes e Maria Caporusso formam a roça surpresa de A Fazenda 17. / Crédito: Reprodução/R7

Uma dinâmica inesperada movimentou A Fazenda 17 na noite desse domingo, 23, e acabou colocando três peões diretamente na berlinda. Kathy Maravilha, Fabiano Moraes e Maria Caporusso foram escolhidos durante a atividade, mas eles só descobrirão o resultado da ação nesta segunda-feira, 24, quando Adriane Galisteu abrir oficialmente a votação do público.