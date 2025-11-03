Martina Sanzi expulsa de A Fazenda 17? Veja vídeo e o motivo

Por que Martina Sanzi foi expulsa de A Fazenda 17? Veja vídeoMartina Sanzi foi expulsa de A Fazenda 17 após agir de forma agressiva durante uma festa do programa. Confira como aconteceu e veja vídeo
A digital influencer Martina Sanzi foi oficialmente expulsa do reality show A Fazenda 17 na manhã de sábado, 1º de novembro, após uma confusão durante a festa “Corrida Maluca” na noite anterior que colocou em risco a integridade física de outros participantes.
Durante a festa da sexta-feira, 31, Martina iniciou uma série de ações agressivas no confinamento: jogou um balde de gelo em uma concorrente e em seguida arremessou um copo de vidro contra Támires Assis, o que provocou a interrupção imediata do show da banda convidada, Pixote.
A produção do programa, após análise dos acontecimentos, determinou que a conduta violava as regras de convivência do reality.
O aviso foi lido pelo Fazendeiro da Semana, Toninho Tornado, no telão da sede: “Por uma ação específica que colocou em risco a integridade física de outros participantes, a peoa Martina foi expulsa do programa e está fora do jogo”.
Martina Sanzi expulsa de A Fazenda? Reações dentro e fora da casa
Na sede do confinamento, a expulsão gerou surpresa e emoção: algumas colegas comemoraram, enquanto outras, como Rayane Figliuzzi, choraram ao ajudar a amiga a fazer as malas.
Nas redes sociais, a reação do público foi intensa: após vídeos e relatos da briga viralizarem, muitos telespectadores passaram a exigir a expulsão de Martina, apontando que seu comportamento ultrapassou os limites aceitáveis.
Martina, que já participou dos reality shows De Férias com o Ex e De Férias com o Ex: Caribe VIP, tinha no currículo outras controvérsias similares, inclusive uma expulsão em outro formato por agressão.
Durante a edição atual de A Fazenda, ela já havia se envolvido em incidentes anteriores, como dar um tapa na mão de Támires em uma discussão ocorrida em 16 de outubro, que rendeu forte repercussão e pedidos de expulsão por parte do público.
Martina Sanzi expulsa de A Fazenda? Pronunciamento da peoa
Após deixar o confinamento, Martina Sanzi se pronunciou por meio de um vídeo nas redes sociais. A ex-peoa afirmou estar abalada com a repercussão e pediu desculpas aos fãs e aos participantes envolvidos na confusão.
“Foi um momento de descontrole. Eu estava emocionalmente esgotada e acabei agindo de uma forma que não condiz com quem eu sou. Peço perdão a todos que se decepcionaram comigo”, disse.
Martina também declarou que pretende buscar acompanhamento psicológico para lidar com as pressões do confinamento e reforçou que não teve a intenção de machucar ninguém.
“A Fazenda é uma experiência intensa, que mexe com o emocional de todos. Eu errei, e reconheço isso. Agora quero focar em aprender com tudo o que aconteceu”, completou.
O vídeo foi amplamente comentado, dividindo opiniões entre os internautas. Enquanto alguns elogiaram a atitude de reconhecer o erro, outros afirmaram que o pedido de desculpas veio tarde demais.
Martina Sanzi expulsa de A Fazenda? Por que a expulsão se concretizou agora
O ponto de virada ocorreu porque o incidente da festa envolveu ação física com objeto (o copo de vidro) em direção a outro participante, o que excedeu o nível de tolerância da produção do reality.
A combinação de agressão, risco de ferimento e interrupção do show convidado justificou a decisão mais severa.
Além disso, o histórico de advertências anteriores e o aumento do tom das infrações pressionaram a produção a agir de forma definitiva para preservar a integridade dos participantes e a credibilidade do programa.