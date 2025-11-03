Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Martina Sanzi expulsa de A Fazenda 17? Veja vídeo e o motivo

Por que Martina Sanzi foi expulsa de A Fazenda 17? Veja vídeo

Martina Sanzi foi expulsa de A Fazenda 17 após agir de forma agressiva durante uma festa do programa. Confira como aconteceu e veja vídeo
Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A digital influencer Martina Sanzi foi oficialmente expulsa do reality show A Fazenda 17 na manhã de sábado, 1º de novembro, após uma confusão durante a festa “Corrida Maluca” na noite anterior que colocou em risco a integridade física de outros participantes.

Durante a festa da sexta-feira, 31, Martina iniciou uma série de ações agressivas no confinamento: jogou um balde de gelo em uma concorrente e em seguida arremessou um copo de vidro contra Támires Assis, o que provocou a interrupção imediata do show da banda convidada, Pixote.

A produção do programa, após análise dos acontecimentos, determinou que a conduta violava as regras de convivência do reality.

O aviso foi lido pelo Fazendeiro da Semana, Toninho Tornado, no telão da sede: “Por uma ação específica que colocou em risco a integridade física de outros participantes, a peoa Martina foi expulsa do programa e está fora do jogo”.

 

Leia mais

Martina Sanzi expulsa de A Fazenda? Reações dentro e fora da casa

Na sede do confinamento, a expulsão gerou surpresa e emoção: algumas colegas comemoraram, enquanto outras, como Rayane Figliuzzi, choraram ao ajudar a amiga a fazer as malas.

Nas redes sociais, a reação do público foi intensa: após vídeos e relatos da briga viralizarem, muitos telespectadores passaram a exigir a expulsão de Martina, apontando que seu comportamento ultrapassou os limites aceitáveis.

Martina, que já participou dos reality shows De Férias com o Ex e De Férias com o Ex: Caribe VIP, tinha no currículo outras controvérsias similares, inclusive uma expulsão em outro formato por agressão.

Durante a edição atual de A Fazenda, ela já havia se envolvido em incidentes anteriores, como dar um tapa na mão de Támires em uma discussão ocorrida em 16 de outubro, que rendeu forte repercussão e pedidos de expulsão por parte do público.

Martina Sanzi expulsa de A Fazenda? Pronunciamento da peoa

Após deixar o confinamento, Martina Sanzi se pronunciou por meio de um vídeo nas redes sociais. A ex-peoa afirmou estar abalada com a repercussão e pediu desculpas aos fãs e aos participantes envolvidos na confusão.

“Foi um momento de descontrole. Eu estava emocionalmente esgotada e acabei agindo de uma forma que não condiz com quem eu sou. Peço perdão a todos que se decepcionaram comigo”, disse.

Martina também declarou que pretende buscar acompanhamento psicológico para lidar com as pressões do confinamento e reforçou que não teve a intenção de machucar ninguém.

“A Fazenda é uma experiência intensa, que mexe com o emocional de todos. Eu errei, e reconheço isso. Agora quero focar em aprender com tudo o que aconteceu”, completou.

O vídeo foi amplamente comentado, dividindo opiniões entre os internautas. Enquanto alguns elogiaram a atitude de reconhecer o erro, outros afirmaram que o pedido de desculpas veio tarde demais.

Martina Sanzi expulsa de A Fazenda? Por que a expulsão se concretizou agora

O ponto de virada ocorreu porque o incidente da festa envolveu ação física com objeto (o copo de vidro) em direção a outro participante, o que excedeu o nível de tolerância da produção do reality.

A combinação de agressão, risco de ferimento e interrupção do show convidado justificou a decisão mais severa.

Além disso, o histórico de advertências anteriores e o aumento do tom das infrações pressionaram a produção a agir de forma definitiva para preservar a integridade dos participantes e a credibilidade do programa.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

celebridades

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar