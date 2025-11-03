Martina Sanzi expulsa de A Fazenda 17? Veja vídeo e o motivo

Briga generalizada em festa na sexta-feira, 31, na Fazenda 17 fez a produção intervir e causou a expulsão de Martina Sanzi. / Crédito: Record plus/reprodução

A digital influencer Martina Sanzi foi oficialmente expulsa do reality show A Fazenda 17 na manhã de sábado, 1º de novembro, após uma confusão durante a festa “Corrida Maluca” na noite anterior que colocou em risco a integridade física de outros participantes. Durante a festa da sexta-feira, 31, Martina iniciou uma série de ações agressivas no confinamento: jogou um balde de gelo em uma concorrente e em seguida arremessou um copo de vidro contra Támires Assis, o que provocou a interrupção imediata do show da banda convidada, Pixote.

A produção do programa, após análise dos acontecimentos, determinou que a conduta violava as regras de convivência do reality. O aviso foi lido pelo Fazendeiro da Semana, Toninho Tornado, no telão da sede: “Por uma ação específica que colocou em risco a integridade física de outros participantes, a peoa Martina foi expulsa do programa e está fora do jogo”. Leia mais A Fazenda 17: briga faz grupo Pixote sair de palco e causa expulsão Sobre o assunto A Fazenda 17: briga faz grupo Pixote sair de palco e causa expulsão Martina Sanzi expulsa de A Fazenda? Reações dentro e fora da casa Na sede do confinamento, a expulsão gerou surpresa e emoção: algumas colegas comemoraram, enquanto outras, como Rayane Figliuzzi, choraram ao ajudar a amiga a fazer as malas.

Nas redes sociais, a reação do público foi intensa: após vídeos e relatos da briga viralizarem, muitos telespectadores passaram a exigir a expulsão de Martina, apontando que seu comportamento ultrapassou os limites aceitáveis. Martina, que já participou dos reality shows De Férias com o Ex e De Férias com o Ex: Caribe VIP, tinha no currículo outras controvérsias similares, inclusive uma expulsão em outro formato por agressão.

Durante a edição atual de A Fazenda, ela já havia se envolvido em incidentes anteriores, como dar um tapa na mão de Támires em uma discussão ocorrida em 16 de outubro, que rendeu forte repercussão e pedidos de expulsão por parte do público. Martina Sanzi expulsa de A Fazenda? Pronunciamento da peoa Após deixar o confinamento, Martina Sanzi se pronunciou por meio de um vídeo nas redes sociais. A ex-peoa afirmou estar abalada com a repercussão e pediu desculpas aos fãs e aos participantes envolvidos na confusão. “Foi um momento de descontrole. Eu estava emocionalmente esgotada e acabei agindo de uma forma que não condiz com quem eu sou. Peço perdão a todos que se decepcionaram comigo”, disse.