Enquete A Fazenda 17: quem sai da Roça hoje? Vote

Enquete A Fazenda 17: quem sai da Roça hoje? Rayane, Tamires, Wallas ou Yoná?

A 7ª Roça do reality rural está formada. Vote na enquete O POVO e descubra quem deve deixar A Fazenda 17 nesta semana
Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos Autor
A sétima Roça de A Fazenda 17 está formada. Rayane Figliuzzi, Tamires Assis, Wallas Arrais e Yoná Sousa disputam a preferência do público, e um deles deixa o reality nesta quinta-feira, 6.

Saiba como a Roça foi formada, quem votou em quem e vote na enquete O POVO

A Fazenda 17: como a Roça foi formada

A formação da Roça desta semana aconteceu na noite de terça-feira, 4, e foi marcada por surpresas e reviravoltas.

O cantor Wallas Arrais, vencedor da Prova de Fogo, recebeu de Adriane Galisteu o direito de escolher os poderes do lampião. Ele optou pelo pergaminho laranja e entregou o branco a Matheus Martins.

Como fazendeiro da semana, Toninho Tornado abriu as indicações e escolheu Rayane Figliuzzi para ocupar o primeiro banquinho.

“A protagonista que deu o primeiro ataque, jogando bebida na Tamires. Ela mesma disse que não aguenta mais e quer ver o Belo”, justificou Toninho.

Rayane reagiu com serenidade à indicação: “Claro que não quero ir embora. Aqui não é um lugar fácil de conviver. Desde que a Martina saiu, estou tentando me adaptar, mas fico chateada. Tenho carinho pelo Toninho, não tenho nada contra ele”.

A Fazenda 17: votação da sede definiu Yoná e Tamires

Na votação da casa, Yoná Sousa foi o principal alvo e recebeu 11 votos, tornando-se a segunda roceira. Em seguida, Matheus leu o conteúdo do poder branco: “Hoje não haverá puxada da baia. Escolha dois moradores da baia e uma nova votação definirá o terceiro roceiro.”

Matheus indicou Tamires Assis e Carol Lekker, e Tamires acabou levando a pior, com nove votos. Pelo Resta Um, Wallas Arrais sobrou e completou o quarteto da Roça.

Antes do encerramento da votação, Galisteu anunciou que o poder laranja de Wallas havia sido anulado devido a seu comportamento inadequado.

O benefício poderia livrá-lo da berlinda, mas acabou cancelado. O cantor ainda precisou vetar uma participante da Prova do Fazendeiro e escolheu Rayane para ficar de fora da disputa. 

Quem votou em quem

Confira como foi a votação da sede:

Quem deve sair da 7ª Roça? Vote na enquete

Vote na enquete do O POVO e escolha quem deve sair da Roça de A Fazenda 17.

