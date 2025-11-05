Enquete A Fazenda 17: quem sai da Roça hoje? Vote

Enquete A Fazenda 17: quem sai da Roça hoje? Rayane, Tamires, Wallas ou Yoná?A 7ª Roça do reality rural está formada. Vote na enquete O POVO e descubra quem deve deixar A Fazenda 17 nesta semana
A sétima Roça de A Fazenda 17 está formada. Rayane Figliuzzi, Tamires Assis, Wallas Arrais e Yoná Sousa disputam a preferência do público, e um deles deixa o reality nesta quinta-feira, 6.
Saiba como a Roça foi formada, quem votou em quem e vote na enquete O POVO.
A Fazenda 17: como a Roça foi formada
A formação da Roça desta semana aconteceu na noite de terça-feira, 4, e foi marcada por surpresas e reviravoltas.
O cantor Wallas Arrais, vencedor da Prova de Fogo, recebeu de Adriane Galisteu o direito de escolher os poderes do lampião. Ele optou pelo pergaminho laranja e entregou o branco a Matheus Martins.
Como fazendeiro da semana, Toninho Tornado abriu as indicações e escolheu Rayane Figliuzzi para ocupar o primeiro banquinho.
“A protagonista que deu o primeiro ataque, jogando bebida na Tamires. Ela mesma disse que não aguenta mais e quer ver o Belo”, justificou Toninho.
Rayane reagiu com serenidade à indicação: “Claro que não quero ir embora. Aqui não é um lugar fácil de conviver. Desde que a Martina saiu, estou tentando me adaptar, mas fico chateada. Tenho carinho pelo Toninho, não tenho nada contra ele”.
A Fazenda 17: votação da sede definiu Yoná e Tamires
Na votação da casa, Yoná Sousa foi o principal alvo e recebeu 11 votos, tornando-se a segunda roceira. Em seguida, Matheus leu o conteúdo do poder branco: “Hoje não haverá puxada da baia. Escolha dois moradores da baia e uma nova votação definirá o terceiro roceiro.”
Matheus indicou Tamires Assis e Carol Lekker, e Tamires acabou levando a pior, com nove votos. Pelo Resta Um, Wallas Arrais sobrou e completou o quarteto da Roça.
Antes do encerramento da votação, Galisteu anunciou que o poder laranja de Wallas havia sido anulado devido a seu comportamento inadequado.
O benefício poderia livrá-lo da berlinda, mas acabou cancelado. O cantor ainda precisou vetar uma participante da Prova do Fazendeiro e escolheu Rayane para ficar de fora da disputa.
Quem votou em quem
Confira como foi a votação da sede:
- Michelle Barros votou em Yoná Sousa
- Rayane Figliuzzi votou em Duda Wendling
- Tamires Assis votou em Yoná Sousa
- Yoná Sousa votou em Duda Wendling
- Matheus Martins votou em Duda Wendling
- Creo Kellab votou em Yoná Sousa
- Carol Lekker votou em Yoná Sousa
- Shia Phoenix votou em Yoná Sousa
- Kathy Maravilha votou em Yoná Sousa
- Wallas Arrais votou em Duda Wendling
- Saory Cardoso votou em Yoná Sousa
- Fabiano Moraes votou em Yoná Sousa
- Dudu Camargo votou em Yoná Sousa
- Duda Wendling votou em Yoná Sousa
- Maria Caporusso votou em Duda Wendling
- Walério Araújo votou em Duda Wendling
- Luiz Otávio Mesquita votou em Yoná Sousa
Quem deve sair da 7ª Roça? Vote na enquete
Vote na enquete do O POVO e escolha quem deve sair da Roça de A Fazenda 17.