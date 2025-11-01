A Fazenda 17: briga faz grupo Pixote sair de palco e causa expulsão

Briga generalizada em festa nesta sexta-feira, 31, na Fazenda 17 fez a produção intervir e causou a expulsão de Martina Sanzi / Crédito: Record plus/reprodução

A festa do reality A Fazenda, nessa sexta-feira, 31, acabou em briga e expulsão da participante Martina Sanzi. O evento, que durou até a madrugada de sábado, 1º, contou discussões entre peoas, guerra de cerveja e copos voando próximo ao palco onde o grupo Pixote estava.

A influenciadora, Rayane Figliuzzi também ela jogou cerveja em Tamires, e Carol revidou jogando água na inimiga. Briga generalizada em festa nesta sexta-feira, 31, na Fazenda 17 fez a produção intervir e causou a expulsão de Martina Sanzi Crédito: Record plus/reprodução Durante o caos, o vocalista Dodô, do Pixote, observava a situação de cima do palco com expressão assustada os copos voando na pista de dança.

"Você não falou que eu não sei sambar?", perguntou Tamires. "Não sabe mesmo, dura igual uma estátua", Figliuzzi retrucou. A briga seguiu com gritaria, a partir deste momento ninjas entraram para separar as participantes. Após o show a briga seguiu ao quarto com trocas de ofensas e xingamentos entre Martina, Rayane, Tamires e Carol. Saory Cardoso e Kathy Maravilha também se envolveram no caso. Quando a briga avançou, o sinal do Playplus foi cortado e as câmeras da casa exibiram apenas a sala da sede.

Apesar da transmissão da sala foi possível ouvir um aviso da produção: “Atenção, comportamento inadequado, separem-se imediatamente". Expulsão Na manhã deste sábado, 1º, os peões foram surpreendidos por um aviso da direção do programa sobre expulsão de Martina. O fazendeiro, Toninho Tornado, foi o responsável por anunciar o comunicado exibido no telão.