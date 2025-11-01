A Fazenda 17: briga faz grupo Pixote sair de palco e causa expulsão

A Fazenda 17: briga faz grupo Pixote sair de palco e causa expulsãoBriga generalizada na Fazenda 17 fez a produção intervir e tirar Pixote às pressas da festa. A confusão com gritaria e chuva de bebidas causou a expulsão de Martina Sanzi
A festa do reality A Fazenda, nessa sexta-feira, 31, acabou em briga e expulsão da participante Martina Sanzi.
O evento, que durou até a madrugada de sábado, 1º, contou discussões entre peoas, guerra de cerveja e copos voando próximo ao palco onde o grupo Pixote estava.
Devido à agitação dos peões e a possibilidade de agressão entre participantes, a produção interviu e tirou a banda do palco e enviou seguranças vestidos de ninja para separar as brigas.
O que aconteceu?
A briga começou quando Martina Sanzi ficou irritou com Duda Wendling e jogou um balde de gelo na rival. Ela também molhou Tamires Assis e Carol Lekker com bebidas da festa.
Depois de causar o conflito, Martina foi para cima de Duda e a desafiou: "A gente se resolve". Incomodada, a atriz rebateu: "Vai pra casa, não sabe ver ninguém feliz".
A influenciadora, Rayane Figliuzzi também ela jogou cerveja em Tamires, e Carol revidou jogando água na inimiga.
Durante o caos, o vocalista Dodô, do Pixote, observava a situação de cima do palco com expressão assustada os copos voando na pista de dança.
"Você não falou que eu não sei sambar?", perguntou Tamires. "Não sabe mesmo, dura igual uma estátua", Figliuzzi retrucou. A briga seguiu com gritaria, a partir deste momento ninjas entraram para separar as participantes.
Após o show a briga seguiu ao quarto com trocas de ofensas e xingamentos entre Martina, Rayane, Tamires e Carol. Saory Cardoso e Kathy Maravilha também se envolveram no caso.
Quando a briga avançou, o sinal do Playplus foi cortado e as câmeras da casa exibiram apenas a sala da sede.
Apesar da transmissão da sala foi possível ouvir um aviso da produção: “Atenção, comportamento inadequado, separem-se imediatamente".
Expulsão
Na manhã deste sábado, 1º, os peões foram surpreendidos por um aviso da direção do programa sobre expulsão de Martina.
O fazendeiro, Toninho Tornado, foi o responsável por anunciar o comunicado exibido no telão.
"Durante a última festa, vários peões tiveram atitudes que passaram do limite aceitável da convivência e que devem ser evitados por todos a partir de agora”, iniciou.
Tornado seguiu a leitura: “Por uma ação específica que colocou em risco a integridade física de outros participantes, a peoa Martina foi expulsa do programa e está fora do jogo".
A notícia foi aplaudida pela maioria dos peões. Rayane, no entanto, reagiu com tristeza e preocupação.
A influenciadora era uma das aliada de Martina na casa, e começou a chorar após o anúncio. Ela deixou uma mensagem para a amiga: numa camiseta branca, escreveu: “Te amo, fica bem".
Pronunciamento da emissora
Nas redes sociais, a Record, emissora responsável pelo programa, esclareceu que Martina foi expulsa por ter jogado um copo de bebida em Tamires durante a festa, a ação é considerada uma violação das regras do programa.
"Ao arremessar um copo em direção à Tamires na festa desta sexta-feira, 31, Martina infringiu uma das regras do jogo e, portanto, foi expulsa do programa", informou o comunicado.