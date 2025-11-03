Após expulsão em A Fazenda 17, Martina e Galisteu se pronunciam

Martina e Adriane Galisteu se pronunciam após expulsão em A FazendaApós o episódio que interrompeu o show do grupo Pixote, a ex-peoa pediu desculpas nas redes sociais e explicou que não teve intenção de arremessar o copo
Martina Sanzi foi expulsa de A Fazenda 17 após um copo atingir Tamires Assis durante uma briga na festa Corrida Maluca.
A ex-peoa negou ter agido intencionalmente e se desculpou publicamente com o grupo Pixote e com o público.
A Fazenda 17: como foi a expulsão de Martina
A noite de sexta-feira, 31, no reality rural terminou em caos e repercussão nas redes sociais. Durante a festa temática Corrida Maluca, uma discussão entre Martina Sanzi, Duda Wendling e Carol Lekker tomou conta da pista de dança.
Em meio ao tumulto, um copo acabou atingindo Tamires Assis, levando a produção do reality a expulsar Martina na manhã seguinte.
A ex-participante se manifestou nas redes sociais poucas horas depois, afirmando que o incidente foi um acidente.
“Eu jamais tacaria um copo de vidro em quem quer que fosse. Infelizmente, ele escapou da minha mão”, explicou. Segundo ela, a intenção era apenas jogar o líquido, sem ferir ninguém.
Pedido de desculpas ao grupo Pixote
Durante o episódio, o grupo Pixote se apresentava na festa e teve o show interrompido pela briga. Martina aproveitou seu pronunciamento para se desculpar com os músicos.
“Não quis colocar ninguém em risco, muito menos o pessoal da banda. Peço desculpas publicamente a todos os integrantes, especialmente ao Dodô”, declarou.
O vocalista Dodô chegou a tentar apaziguar os ânimos no momento da confusão. Enquanto cantava Apenas Mais Uma de Amor, de Lulu Santos, ele pediu: “Vamos falar de amor”.
Mesmo assim, o clima festivo deu lugar a uma verdadeira “guerra de bebidas”, com participantes jogando água e cerveja uns nos outros.
A Fazenda 17: Galisteu lamentou o ocorrido ao vivo
Durante o programa exibido ao vivo, Adriane Galisteu também se pronunciou sobre o episódio e fez um pedido de desculpas ao grupo Pixote.
“Preciso pedir desculpas ao Pixote, que eu gosto tanto, e agradecer pelo show. Ninguém tinha ideia do que ia acontecer. Até a banda se assustou”, afirmou a apresentadora.
A Record confirmou a expulsão de Martina com um comunicado oficial:
“Por uma ação específica que colocou em risco a integridade de outros participantes, a peoa Martina foi expulsa do programa e está fora do jogo.”
A decisão foi recebida com aplausos na sede do reality, encerrando um dos momentos mais tensos da atual temporada.
