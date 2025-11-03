Após expulsão em A Fazenda 17, Martina e Galisteu se pronunciam

Martina Sanzi usou suas redes sociais na noite deste sábado, 1º, para se pronunciar sobre sua expulsão de A Fazenda 17. / Crédito: Reprodução/R7/Youube/A Fazenda

Martina Sanzi foi expulsa de A Fazenda 17 após um copo atingir Tamires Assis durante uma briga na festa Corrida Maluca. A ex-peoa negou ter agido intencionalmente e se desculpou publicamente com o grupo Pixote e com o público.

“Não quis colocar ninguém em risco, muito menos o pessoal da banda. Peço desculpas publicamente a todos os integrantes, especialmente ao Dodô”, declarou. O vocalista Dodô chegou a tentar apaziguar os ânimos no momento da confusão. Enquanto cantava Apenas Mais Uma de Amor, de Lulu Santos, ele pediu: “Vamos falar de amor”. Mesmo assim, o clima festivo deu lugar a uma verdadeira “guerra de bebidas”, com participantes jogando água e cerveja uns nos outros.

