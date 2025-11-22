Em meio ao debate sobre segurança pública, Elmano endurece discurso de combate às facções

Em falas recentes sobre segurança pública, principalmente no combate às facções, o governador Elmano de Freitas (PT) tem subido o tom e endurecido o discurso / Crédito: FCO FONTENELE

Com as disputas entre facções criminosas e o número de homicídios no Ceará em outubro, a segurança pública virou tema central da discussão política no Estado. O tópico tem sido trabalhado pela gestão do governador Elmano de Freitas (PT) que, além de promover ações na área, subiu o tom contra as organizações criminosas. No último dia 9, o governador utilizou as redes sociais para destacar que a determinação à polícia é de “ir cada vez mais para cima das facções com a força que for necessária” para combater as ações criminosas. "Quem ameaçar nossa população deve receber resposta à altura, dentro da lei. Nossas tropas terão sempre meu apoio nessa luta”, escreveu.

Castro, inclusive, parabenizou Elmano e elogiou a atuação das forças de segurança cearenses pela operação em Canindé. O governador do Rio é do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e tem adotado postura de linha dura no combate ao crime organizado. Já Elmano, do PT, tem forte ligação pessoal e política com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Que morra o bandido" No último dia 4, em coletiva de imprensa realizada depois da reunião da bancada federal do Ceará em Brasília, Elmano voltou a comentar a ação em Canindé e considerou que, em um confronto com polícias, torce para que os bandidos levem a pior. “Recentemente, tivemos um confronto com a morte de sete faccionados no Ceará em um horário que, penso eu, foi a maneira correta. Não tem um policial morto, não tem uma pessoa inocente que foi morta ou foi colocada em risco. É necessário, muitas vezes, fazer o confronto. E eu já disse algumas vezes, em confronto da polícia militar com o bandido, que morra o bandido e o policial militar possa ter sua vida preservada", declarou.

O petista reforçou o posicionamento: "Essa é a nossa posição e nós vamos continuar a fortalecer as forças de segurança para fazer os confrontos que forem necessários, mas sempre com o cuidado de não deixar a população civil no meio de um conflito armado, que às vezes é necessário ser feito entre a polícia e uma facção”, pontuou.

Essa não foi a primeira vez que afirmação do gênero foi feita por Elmano. Em março deste ano, uma ação policial foi realizada no município de Parambu, localizado a 405 quilômetros de Fortaleza, resultou na apreensão de fuzis e drogas, além da morte de dois homens suspeitos de assalto a banco. Novamente pelas redes sociais, Elmano comentou sobre a “determinação de sempre agir dentro da lei, mas com a força que for necessária”.