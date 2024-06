Elmano defende que esquerda 'atualize' discurso sobre segurança

De acordo com entrevista do petista ao jornal O Globo, a injustiça social, pobreza e desigualdade não são as únicas causas do crescimento da violência no País.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), defendeu que a esquerda brasileira precisa se atualizar no debate sobre a segurança pública.

Ele também defendeu a criação de um ministério que cuide especificamente da segurança pública , algo que foi rejeitado pelo Governo Lula. De acordo com Elmano, além da criação de um ministério da segurança, é necessária uma integração com o Ministério Público e o poder Judiciário.

"Se olharmos a nossa experiência no primeiro e segundo governos do presidente Lula, a vida do povo brasileiro melhorou muito, e nesse período a violência também aumentou. A vasta maioria de homicídios é por disputa de território de organizações criminosas”, argumentou Elmano.

“A polícia passa anos para prender um cara muito perigoso, e às vezes essa pessoa é solta por decisão judicial, talvez porque o inquérito teve uma falha processual. Isso desestimula. Hoje, nosso grau de integração está deixando a desejar”, declarou.

Elmano também rechaçou o discurso que a esquerda “defende bandido”. Para ele, o que há é que a extrema-direita defende uma política de segurança sem lei, onde é permitido tudo, inclusive matar. Para ele, no entanto, a esquerda precisa mudar o discurso e propor uma ação dura contra o crime.

“É defender claramente que as organizações criminosas são inimigas do povo no seu dia a dia, e que querem abalar nossas instituições. Precisamos de um projeto com oportunidades para a população, mas, se a pessoa resolver ir para o mundo do crime, vamos tratá-la como inimiga do povo e da democracia”, afirmou.

Elmano fala sobre linha política de Ciro Gomes

O chefe do executivo do Ceará considerou a linha política de Ciro Gomes (PDT), “atabalhoada”. “Não posso sentar à mesa com alguém que faz uma acusação genérica de que meu governo tem corrupção e, quando peço judicialmente para apresentar um fato, a pessoa se esconde. Apenas porque quer fazer denúncia barata, como também já fez em relação ao presidente Lula".

"Um requisito básico é ter respeito. Infelizmente, a mágoa de ter sido derrotado da forma que foi na eleição de 2022, inclusive na sua cidade, em Sobral (CE), gerou no coração do Ciro uma situação em que não consegue colaborar com nada. O povo já deu a resposta nas urnas a uma linha política absolutamente atabalhoada, descabida e marcada por muito ódio”, disse.



Elmano também afirmou que foi eleito para dar continuidade a um projeto iniciado durante o primeiro governo de Cid Gomes (PDT), iniciado em 2007. As ações envolvem desenvolvimento de escolas de tempo integral e interiorização da saúde pública.