CPI do Crime: Elmano vê chance de mudar leis e endurece discurso

O chefe do Executivo cearense mencionou ainda a necessidade de mudar "a lei de progressão de regime de pena para as organizações criminosas" e "integrar mais" as forças de segurança locais com o governo federal. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO "Nós, no Ceará, aumentamos em 90% a prisão de faccionados e em quase 40% a prisão de homicidas, e vivenciamos ainda uma situação de prendermos essas pessoas e elas serem soltas por necessidade de mudança legislativa, para dar amparo aos nossos magistrados e promotores e, assim, nós podermos prender pessoas perigosas e que elas permaneçam presas", sinalizou Elmano, ao também considerar "importante" a aprovação da PEC da Segurança Pública. "Evidentemente, que isso vai gerar um debate de podermos ampliar as unidades prisionais do nosso País para poder garantir ter vaga para prender e manter essas pessoas presas", completou.