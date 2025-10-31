Elmano sobre ação da PM em Canindé: 'Nenhum inocente alvejado'

Elmano parabeniza PM após ação em Canindé: "Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado"Posicionamento ocorre após intervenção policial com sete mortos que apreendeu fuzil, pistolas, revólveres e granadas com membros de facção criminosa
Por meio das redes sociais, o governador Elmano de Freitas (PT) parabenizou a Polícia Militar do Ceará (PMCE) pela ação realizada nesta sexta-feira, 31, no município de Canindé, a cerca de 120 km de Fortaleza. O petista destacou que, apesar da troca de tiros registrada na ação, nenhum policial morreu e nenhum "inocente" foi atingido durante a operação.
“Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará!”, escreveu o governador.
A intervenção policial resultou na morte de sete suspeitos ainda não identificados. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o confronto ocorreu após equipes das forças de segurança se depararem com integrantes de uma facção criminosa.
No local, foram apreendidos um fuzil, quatro pistolas, três revólveres e duas granadas. Parte dos suspeitos ficou ferida e foi encaminhada a hospitais da região.
Ações policiais em evidência
A operação em Canindé e a manifestação pública de Elmano ocorrem em meio a um debate nacional sobre a letalidade das forças de segurança. Nesta semana, uma megaoperação policial no Rio de Janeiro deixou mais de 120 mortos, entre eles quatro agentes de segurança, e reacendeu discussões sobre o uso da força e o respeito aos direitos humanos.
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), classificou a ação como um “sucesso”, apesar da repercussão negativa causada pelo alto número de mortes.
No Congresso Nacional, o tema gerou embates e polêmica entre base e oposição. O deputado federal cearense André Fernandes (PL) propôs “um minuto de aplausos” à operação do Rio, atitude que gerou repúdio de opositores e que foi questionada, inclusive, por colegas de partido.
Nesse cenário, a postagem de Elmano — que enfatiza o equilíbrio entre a eficácia da ação e a preservação de vidas — pode ser interpretada como um aceno à corporação militar e, ao mesmo tempo, uma resposta indireta à linha de atuação defendida por governos aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).