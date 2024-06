Samuel Elânio é exonerado da Secretaria de Segurança Pública do Ceará

O secretário Samuel Elânio foi exonerado do comando da pasta de Segurança Pública do Ceará. Anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT), nesta segunda-feira, 27. No lugar, assume o Delegado da Polícia Federal, Roberto Sá.

A fala de Elânio ocorreu na última quarta-feira, 22. Na ocasião, ele afirmou: “Estamos falando de um aumento considerando reduções em cima de reduções. Obviamente, se tivermos um homicídio hoje e amanhã tivermos dois, aumentamos 100%. Mas comparado com todo o período, um período bem maior do que esse, nós ainda estamos com um número razoável. Mas sabemos que devemos melhorar e vamos melhorar.”.

Quem é Roberto Sá

Roberto Sá já foi secretário de Segurança dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional do RJ. Também foi oficial da Polícia Militar do RJ, onde especializou-se em diversos cursos, sendo o primeiro colocado no Curso de Operações Especiais do BOPE, onde serviu e foi instrutor, e no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. Formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ).