Vídeo: mortos em Canindé eram do CV e acampavam para atacar TCP

Criminosos estavam acampados na mata se preparando para atacar facção rival em Canindé / Crédito: Reprodução/Leitor via WhatsApp O POVO

Os sete integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) mortos após intervenção policial no bairro Campinas, no município de Canindé, a 118,60 quilômetros de Fortaleza, estavam acampados em uma região de mata para atacar a facção rival Terceiro Comando Puro (TCP) em uma localidade do Município. A ação aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 31. De acordo com apuração do O POVO, moradores teriam avistado os suspeitos e acionado a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) do Ceará.

Em seguida, uma equipe do Policiamento Ostensivo Geral (POG), Força Tática (FT), Raio e Cotar foram para a região. No local, os agentes militares teriam se deparado com, ao menos, 15 criminosos, que reagiram atirando e jogando artefatos explosivos contra os policiais. Conforme apuração do O POVO, alguns suspeitos conseguiram fugir na mata, enquanto outros foram mortos no local. Do total de mortos, três possuem passagens por organização criminosa. Eles chegaram a ser levados para uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos.

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a ação da PM buscou a garantia da "legítima defesa" ao regiar contra os criminosos. Os setes suspeitos mortos ainda não foram identificados formalmente. Vídeo mostra membros do CV acampados na mata em Aratuba Imagens que circulam nas redes sociais mostram mais de dez criminosos da facção carioca CV na região de mata do município de Aratuba, próximo à Canindé. Os suspeitos usavam roupas camufladas, camisas de manga longa e balaclavas.

Além disso, portavam armamento pesado, como fuzis, escopetas, pistolas, revólveres e granadas como também munições e drogas. Em outro vídeo, os criminosos aparecem armados caminhando em uma fileira na região da mata. Ainda na região em que estavam acampados, um dos suspeitos filma um treinamento de tiro feito pelos criminosos. Um homem portava um fuzil e era orientado por quem estava filmando. Em nota, a SSPDS informou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu oito armas de fogo, sendo um fuzil, quatro pistolas, três revólveres, além de mais de 150 munições e drogas.