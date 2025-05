Raio recebe 300 novas carabinas para reforço nas operações de segurança

Armamento entregue aos agentes do raio pelo governador Elamano de Freitas / Crédito: Carlos Gibaja e Estácio Júnior/Governo do Ceará

Com um investimento de aproximadamente R$ 3 milhões de reais, o Governo do Ceará entregou 300 novas carabinas ao Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A entrega integra um aporte financeiro de mais de R$ 18 milhões que resultou na compra de quase 4 mil armas, visando intensificar ações de combate ao crime organizado no Estado.

O evento contou com a presença de agentes da PM e do Raio, do governador Elmano de Freitas, do coronel geral da PM, Sinval Sampaio, do comandante do raio, tenente coronel Joaquim de Oliveira, o secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública de Defesa Social (SSPDS), Roberto Alzir Dias, e o superintendente da Supesp, Nabupolasar Alves. Leia também | Caso Mizael: dois PMs vão a júri acusados de matar jovem de 13 anos em Chorozinho

Em sua fala, o governador destacou que a medida reforça o compromisso de "fortalecimento das forças de segurança no Ceará". Segundo ele, o plano do governo é contínuo, prevendo a "continuação da compra de equipamentos, contratação de mais policiais militares, mais policiais civis, mais pessoas para o corpo de bombeiros, para nossa perícia forense para termos melhores condições de enfrentar e vencer o crime organizado no Ceará".