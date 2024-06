Elmano destaca foco em policiamento ostensivo em posse de novo secretário da Segurança

“Nós estaremos 24 horas, incessantemente e implacavelmente, atrás desses criminosos. Criminosos do Ceará, nós não daremos trégua”, afirmou o novo secretário. Ele ressaltou ainda as experiências da carreira, desde o combate ao crime nas ruas até ser chefe da pasta no Rio de Janeiro.

Roberto Sá mencionou a taxa de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) em alta no Ceará, afirmando que dará ênfase na “caça” aos suspeitos. “Nós hoje caçaremos, dentro da legalidade, no sentido de buscar onde quer que esteja. Dentro do território do Ceará não vai haver lugar para esconderijo. Nós iremos atrás com o apoio de todas as Forças, acompanhadas deste secretário e orientadas pelas diretrizes do governador”, disse.

“Nesta nova fase, bandido no Ceará será tratado como bandido”, declarou o governador Elmano. “Precisamos garantir mais presença nossa na rua. O nosso povo tem que enxergar nós nas ruas para protegê-lo”, afirmou sobre o policiamento ostensivo, que será política prioritária da nova gestão.



Investimentos e atenção aos servidores

O governador sinalizou também investimentos na área bem como convocação de policiais militares concursados, além de novos certames para PMs e bombeiros. “Vamos garantir mais condições para investigação, a segurança pública se transforma ainda mais nesse momento na prioridade política, orçamentária e financeira”, disse. Para o secretário, o cuidado com os servidores também será pauta prioritária.