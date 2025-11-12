Outubro registra o maior número de homicídios de 2025 no Ceará

Outubro registra o maior número de homicídios de 2025 no CearáForam 284 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que é a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte
Outubro foi o mês com o maior número de assassinatos no Ceará em 2025. Foram 284 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que são a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.
Agosto era o mês com mais mortes: 281.
Número consta em levantamento divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) na manhã desta quarta-feira, 12, e é 5,5% maior do que o total de homicídios registrado no mês de setembro.
Dos homicidíos de outubro, 121 aconteceram no Interior do Estado. Índice apresenta uma leve queda em relação a setembro, período em que foram registrados 125 homícidios na localidade.
A Região Metropolitana concentra 110 dos casos, quando no mês anterior o número de assassinatos foi de 79. Caucaia e Maracanaú são os municipios metropolitanos com o maior número de mortes: com 31 e 24 ocorrências, respectivamente.
Já Fortaleza concentra 53 homicídios em outubro, índice que em setembro foi de 65, registrando uma queda de 18% no número de (CVLI's).
No geral, além de outubro os meses com o maior número de homicidios no Estado são: agosto (181), setembro (269) e maio (267).
