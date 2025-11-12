Outubro registra o maior número de homicídios de 2025 no Ceará

Imagem de apoio ilustrativo. A PMCE atendeu ocorrência de um homicídio em Caucaia / Crédito: Fabio Lima/O POVO

Outubro foi o mês com o maior número de assassinatos no Ceará em 2025. Foram 284 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que são a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Agosto era o mês com mais mortes: 281.