"Entre um policial ser vítima e bandidos tombarem, que eles levem sempre a pior", diz Elmano sobre ação policial em Parambu

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, se pronunciou sobre uma ação policial no município de Parambu, a 405 quilômetros de Fortaleza, que resultou na apreensão de quatro fuzis, dois quilos de skunk e na morte dois homens que faziam parte de uma quadrilha roubo a banco e carro-forte. As mortes teriam acontecido durante confronto com os agentes de segurança.

O governador utilizou as redes sociais para comentar sobre a determinação de agir dentro da lei, mas com a força que for necessária. "Entre um policial ser vítima e bandidos tombarem, que eles levem sempre a pior. Minha determinação será sempre agir dentro da lei, mas com a força que for necessária para combater firme o crime e dar mais paz para nossa população. Nossas Forças de Segurança têm meu apoio", destacou.