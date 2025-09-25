Ataque em escola de Sobral: Elmano vai encaminhar lei para compra de férias de policiais

Gestor informou que a quantidade do efetivo ampliado ainda está em estudo; fala foi feita após três alunos morrerem vítimas de um ataque a tiros em uma escola do município

O governador do Ceará , Elmano de Freitas (PT) , afirmou, nesta quinta-feira, 25, que vai enviar à Assembleia Legislativa (Alece) uma lei que visa comprar férias de policiais . Medida busca expandir forças de segurança, principalmente, em Sobral , onde dois adolescentes foram mortos em uma escola pública.

A fala foi dita na saída da Delegacia Regional do município sobralense, no fim da tarde de hoje, após uma reunião da cúpula da Segurança Pública do Ceará sobre o crime registrado na unidade de ensino.

Além do governador, estiveram presentes na instituição policial o secretário de Segurança Publica, Roberto Sá, e o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Márcio Gutiérrez.

"Isso irá permitir que nós possamos aumentar ainda mais a presença das policiais em todo o nosso estado e especialmente nesse momento específico aqui em Sobral", disse Elmano na ocasião, sobre a compra das férias dos agentes. Gestor, contudo, não informou sobre efetivo e disse que isso ainda está em estudo.

Ataque a tiros em escola

O ataque a tiros contra a Escola de Ensino Médio (EEM) Professor Luis Felipe, aconteceu na manhã dessa quinta-feira, 25. Na ocasião, dois homens tiveram acesso aos alunos por meio do estacionamento da unidade de ensino e efetuaram os disparos. Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17, foram atingidos e morreram imediatamente.

