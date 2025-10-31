Saiba quem são os mortos na ação policial em Canindé

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para ocorrência que resultou em sete mortes em Canindé / Crédito: Fábio Lima/O POVO

Um confronto com a Polícia Militar do Ceará (PMCE) deixou sete homens mortos na madrugada desta sexta-feira, 31, em Canindé, a 118,60 quilômetros de Fortaleza. Entre as vítimas identificadas, dois adolescentes, de 15 e 16 anos de idade. Eles são apontados como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Uma equipe da PM foi acionada para uma ocorrência em que criminosos foram vistos armados em uma região próxima do bairro Campinas. Conforme apuração do O POVO, suspeitos estavam se preparando para atacar a facção rival Terceiro Comando Puro (TCP) quando foram interceptados por policiais militares.

Leia Mais | Mortos em Canindé eram do CV e acampavam para atacar rivais do TCP; veja vídeo Os criminosos chegaram a monitorar a chegada dos policiais utilizando um drone. No confronto, eles também teriam jogado artefatos explosivos contra os agentes. Pelo menos 15 criminosos estavam no local, sendo que sete foram mortos e os demais fugiram. As vítimas foram identificadas como: - José Lucas de Souza Alves (15 anos)

- Carlos Junior Santos Silva (20 anos)

- Liedson Silva Rodrigues (19 anos)

- Francisco Anderson Duarte Tavares (19 anos)

- Francisco Eliedison Sousa Alves (idade não identificada)

- Thiago Gomes Mendes (16 anos)

- Ainda não identificado Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Canindé, localizado na sede da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) na região. Todas as vítimas foram alvejadas a tiros. Elas chegaram a ser levadas para uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos.