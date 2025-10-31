Saiba quem são os mortos na ação policial em Canindé; dois eram adolescentesSete integrantes do CV morreram na madrugada desta sexta-feira, 31. Suspeitos se preparavam para atacar facção rival e foram interceptados por policiais militares
Um confronto com a Polícia Militar do Ceará (PMCE) deixou sete homens mortos na madrugada desta sexta-feira, 31, em Canindé, a 118,60 quilômetros de Fortaleza. Entre as vítimas identificadas, dois adolescentes, de 15 e 16 anos de idade. Eles são apontados como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).
Uma equipe da PM foi acionada para uma ocorrência em que criminosos foram vistos armados em uma região próxima do bairro Campinas. Conforme apuração do O POVO, suspeitos estavam se preparando para atacar a facção rival Terceiro Comando Puro (TCP) quando foram interceptados por policiais militares.
Os criminosos chegaram a monitorar a chegada dos policiais utilizando um drone. No confronto, eles também teriam jogado artefatos explosivos contra os agentes. Pelo menos 15 criminosos estavam no local, sendo que sete foram mortos e os demais fugiram. As vítimas foram identificadas como:
- José Lucas de Souza Alves (15 anos)
- Carlos Junior Santos Silva (20 anos)
- Liedson Silva Rodrigues (19 anos)
- Francisco Anderson Duarte Tavares (19 anos)
- Francisco Eliedison Sousa Alves (idade não identificada)
- Thiago Gomes Mendes (16 anos)
- Ainda não identificado
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Canindé, localizado na sede da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) na região. Todas as vítimas foram alvejadas a tiros. Elas chegaram a ser levadas para uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos.
Na ação que resultou no confronto, os agentes realizaram um cerco no bairro aguardando os criminosos por volta das 3 horas da manhã.
De acordo com apuração do O POVO, os policiais então perceberam a presença de um drone e identificaram que os suspeitos estavam indo em direção à equipe policial, momento em que teria iniciado o confronto com os suspeitos.
O POVO apurou que a região do bairro Campinas era cenário de ações criminosas do CV e TCP. No local, foram identificados pichações em muros de ambas as facções nas paredes de casas e postes de energia e ameaças a moradores para deixar sua residência. Também há relatos de situações com rajadas de tiros.
Com informações dos repórteres Cláudio Ribeiro e Kleber Carvalho