Lewandowski: Lula está esperançoso com aprovação da PEC da Segurança Pública

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quarta-feira, 29, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está "esperançoso" com a aprovação da PEC da Segurança Pública. A fala do ministro se deu após reunião de emergência convocada por Lula para discutir a megaoperação no Rio que deixou ao menos 119 mortos nesta terça-feira, 29.

"O presidente Lula está muito esperançoso na aprovação da PEC, mas eu acho que a própria cidadania deve lutar para que haja o entrosamento entre as forças policiais ao nível nacional porque, só assim, nós vamos combater de forma mais eficaz o crime organizado", disse o ministro.