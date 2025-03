Dois homens morrem durante confronto com a polícia em Parambu

Dupla era investigada por atuar em roubo a uma agência bancária em Bacabal, no Maranhão

Dois homens morreram em confronto com a Polícia Militar na noite do último sábado, 22, no município de Parambu, a 405,9 km de Fortaleza.

A ação foi desencadeada após os policiais terem recebido a informação sobre suspeitos de assaltos a banco, investigados pelo roubo em uma agência em Bacabal, no Maranhão.