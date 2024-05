Wagner e Sarto criticam governo Elmano por fala de secretário da Segurança: "Leviano"

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, Samuel Elânio disse que o número de homícidos no Estado é "razoável". Até o início desta semana foram acumulados 1.334 CVLIs em 2024

O pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza Capitão Wagner e o atual prefeito José Sarto (PDT) reagiram de forma dura à fala do secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, Samuel Elânio, que qualificou o número de assassinatos no Estado do Ceará como "razoável".

Os opositores da gestão estadual criticaram o governo Elmano de Freitas (PT) após a declaração dada na quarta-feira, 23. Sarto refutou o discurso do secretário e disse a gestão petista é "leviana", citando questões de segurança em Fortaleza e no Ceará.

"Um posicionamento absurdo e inacreditável do secretário de Segurança sobre a criminalidade em Fortaleza e no Ceará. Leviano é esse governo PT, que deixou as facções criminosas tomarem conta de Fortaleza e do Ceará. Assim como as declarações infelizes desse secretário, que dizem que os índices de criminalidade são razoáveis", afirmou o prefeito nesta quinta-feira, 23, em suas redes sociais.