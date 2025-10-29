Ceará monitora operação no Rio; líderes do CV no Estado estariam entre mortos

Policiais militares patrulham durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, Brasil, em 28 de outubro de 2025. / Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que monitora a situação da megaoperação contra a facção criminosa Comando Vermelho (CV) nas comunidades do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Ações policiais começaram na terça-feira, 28, e seguem nesta quarta-feira, 29. O POVO apurou que ao menos quatro cearenses, apontados como lideranças do CV nos bairros Pirambu e Carlito Pamplona, em Fortaleza, estariam entre os mortos na operação mais letal já registrada no estado do Rio de Janeiro.

Até o momento, o registro oficial da conta de que 64 pessoas morreram, sendo a maioria homens, e 81 foram presas. Na manhã desta terça, porém, moradores enfileiraram dezenas de corpos na Praça da Penha, que teriam sido achados na mata. Leia Mais | Moradores retiram cerca de 50 corpos em área de mata após operação Em nota, nessa terça-feira, 28, a SSPDS informou que, de forma preventiva, reforçou o policiamento em pontos estratégicos orientados por levantamentos realizados pela Coordenadoria de Inteligência (Coin). Na noite de terça, moradores da região do Grande Pirambu relataram movimentação policial.

Entre as equipes, foram identificadas helicópteros da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Ceará (Ciopaer) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Além disso, alguns informes circularam entre os quarteis policiais sobre a movimentação de viaturas para regiões consideradas delicadas, principalmente as que são de domínio das lideranças cearenses do CV, alvos da operação do Rio. Leia Mais | Cearenses que moram no RJ relatam clima de medo durante operação: "Não conseguimos sair de casa"

O POVO apurou que três nomes de criminosos cearenses estariam entre as confirmações da Inteligência do Estado. A ausência de confirmação oficial estaria ligada a uma estratégia de cautela adotada pelo Estado, diante das possíveis consequências que as mortes poderiam gerar na Capital e demais municípios.

Chefe do CV, "Skidum" estaria escondido no Complexo da Penha Entre os alvos da operação, lideranças cearenses estariam escondidas no Complexo da Penha. Um dos homens que a Polícia do Ceará já havia identificado na Penha é Carlos Mateus da Silva Alencar, o “Skidum” ou “Fiel”. Ele é apontado como chefe do CV na região do Grande Pirambu e no bairro Boa Vista e integra a lista dos mais procurados da Segurança do Ceará.