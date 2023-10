Barreira

Vereador suspeito de manter mulher em cárcere privado é preso em Barreira

A mulher acionou a polícia após fugir do controle do suspeito durante uma viagem para Fortaleza em 26 de março último. O vereador foi capturado por agentes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) em sua residência, no bairro Croatá