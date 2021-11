Polícia investiga assassinato de pastor evangélico denunciado por crimes sexuais no Ceará

O pastor evangélico Francisco Lázaro Martins Rodrigues, de 55 anos, foi assassinado a tiros no município de Barreira, a 73 km de Fortaleza. O crime aconteceu na última quinta-feira, 4. Lázaro voltava de uma delegacia de Polícia Civil, onde havia prestado depoimento sobre denúncias de crimes sexuais atribuídos a ele.

Lázaro foi morto em via pública, no bairro Jatobá 2. Os responsáveis pela execução estariam aguardando o pastor para matá-lo. Ele morreu vítima de lesões causadas por arma de fogo. A maioria dos tiros na cabeça. Ele havia sido denunciado por estupro na região, mas a Polícia não confirmou se a morte foi uma represália às denúncias, caso que ainda estava sob investigação.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que além do homicídio, investiga crimes sexuais que teriam o envolvimento de Lázaro. Conforme o órgão, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceram à ocorrência, onde foram feitos os primeiros levantamentos.

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais na região. As informações podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3331.1901, da Delegacia Municipal de Barreira.



As denúncias podem ser feitas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101.0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

