Polícia Civil investiga ameaças a vereador e filha dele no interior do Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga ameaças a um vereador e a filha dele, de 1 ano e oito meses, no município de Barreira, a 73,6 km de Fortaleza. De acordo com a denúncia, o parlamentar recebeu mensagens via WhatsApp e saiu com a família do município no intuito de se proteger.

Conforme a Polícia Civil, um Boletim de Ocorrência foi registrado na última terça-feira, 3, em Baturité. "As vítimas receberam mensagens de um número desconhecido por meio de um aplicativo de mensagens. O fato é investigado pela Delegacia Regional de Baturité", informou.



De acordo com a PC-CE, também são realizadas oitivas e diligências na investigação das circunstâncias do crime de ameaça.