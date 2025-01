Confira resumo do mercado da bola do Fortaleza até o fim do ano de olho em 2025

Tricolor do Pici anunciou dois reforços, vendeu dois jogadores e estendeu contratos de peças importantes do elenco de Juan Pablo Vojvoda

Com a maior parte da base do elenco mantida, o Fortaleza tem sido cauteloso nas investidas no mercado da bola visando o próximo ano, em que estará de volta à fase de grupos da Libertadores. O Leão anunciou duas contratações, tem outra engatilhada e também acertou renovações e saídas do elenco, inclusive vendas.

A reapresentação do elenco tricolor será no próximo dia 8 de janeiro, no Centro de Excelência Alcides Santos, exatamente um mês depois do encerramento do Brasileirão. A equipe do Pici embarcará para os Estados Unidos, onde realizará a pré-temporada na Orlando Cup.