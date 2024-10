Fortaleza anuncia renovação de Breno Lopes até o final de 2028

Breno Lopes chegou ao Tricolor do Pici em abril, para reforçar o elenco nas disputas da Série A, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Ao todo, atuou em 28 partidas, registrando quatro gols e três assistências

O Fortaleza anunciou nesta quarta-feira, 2, a extensão contratual com o ponta-esquerda Breno Lopes até 31 de dezembro de 2028. O camisa 26 tinha vínculo encerrando no final do ano, após chegar por empréstimo do Palmeiras. No mesmo período, o atleta ficaria livre no mercado.

Breno Lopes chegou ao Tricolor do Pici em abril, para reforçar o elenco nas disputas da Série A, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Ao todo, atuou em 28 partidas, registrando quatro gols e três assistências.

“Houve uma sinergia muito boa do clube com ele, da cidade, a família, todos os atletas e a comissão técnica. […] Optou por ficar aqui, fazer um contrato longo, ter estabilidade, uma sequência”, disse o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz.