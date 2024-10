Fortaleza anuncia renovação contratual com Pedro Augusto até o fim de 2026

O antigo vínculo do jogador com o Leão do Pici iria até o término da atual temporada. O volante é o segundo jogador com mais desarmes do elenco no Brasileirão

O Fortaleza anunciou, na noite desta terça-feira, 1º de outubro, a renovação contratual com o volante Pedro Augusto, conforme antecipado pelo Esportes O POVO. O vínculo do jogador com o Leão do Pici, que se encerraria nesta temporada, foi estendido até dezembro de 2026.

Contratado pelo Tricolor em 2023, Pedro Augusto tem sido peça importante na campanha da equipe no Campeonato Brasileiro deste ano, onde o clube do Pici ocupa a terceira colocação e briga por título. No torneio, o volante é o segundo jogador com mais desarmes do Leão, com 27 roubadas de bola, atrás apenas de Lucas Sasha.

No vídeo de anúncio da renovação, o Fortaleza trouxe depoimentos de funcionários do clube destacando as qualidades de Pedro Augusto, não apenas como atleta, mas como pessoa no dia a dia. “Muito amigo”, “ele muda o ambiente”, “um dos pulmões da equipe” e “é um coringa” foram alguns dos elogios que o volante recebeu.