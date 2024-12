Fortaleza oficializa a contratação do goleiro Brenno, ex-Grêmio, até o fim de 2027

Tricolor conseguiu adquirir uma boa parte do percentual de direito econômico do arqueiro sem a necessidade de investimento financeiro

De acordo com Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, o Tricolor conseguiu adquirir uma boa parte do percentual de direito econômico do arqueiro sem a necessidade de investimento financeiro. O atleta tinha contrato com o Grêmio até a metade de 2025, mas antecipou o fim do vínculo com o clube gaúcho.

Conforme antecipado com exclusividade pelo o Esportes O POVO , o Fortaleza oficializou a contratação do goleiro Brenno Fraga, ex-Grêmio. O atleta chegou sem custos ao Leão do Pici e firmou contrato até 31 de dezembro de 2027, com opção de renovação por mais um ano.

“O Brenno surgiu nas categorias de base do Grêmio, tem uma boa base, jogou na Seleção Brasileira, onde foi Campeão Olímpico em 2020. Fez jogos no profissional após Marcelo Grohe, um goleiro que marcou época. Teve experiência também na Europa, no Bari da Itália. Um atleta de boa formação, de boa experiência internacional e nacional de boa qualidade técnica”, disse o dirigente.

“Adquirimos a custo zero, estava encerrando contrato com o Grêmio, fizemos o acordo ficando com uma boa parte do percentual sem ter um investimento financeiro. Ele chega validado pela comissão técnica, preparador Santiago Piccinini, pelo Assessor Executivo Marcelo Boeck, que é especialista na posição, também com o aval do Vojvoda e do Departamento de Futebol”, concluiu.

O jogador chega para disputar posição com João Ricardo, titular absoluto do Leão e que terminou 2024 como um dos melhores goleiros do Brasil. Além da dupla, o técnico Vojvoda também conta com Santos, que tem sido alvo de outros clubes brasileiros e pode ser negociado.