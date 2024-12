Fortaleza vence o Inter no Castelão e encerra Série A 2024 na quarta colocação

Moisés marcou dois gols no primeiro tempo do jogo entre Fortaleza e Internacional, na Arena Castelão. / Crédito: Fábio Lima/O POVO

O Fortaleza confirmou a quarta posição na tabela da Série A neste domingo, 8. Na Arena Castelão lotada, o time tricolor superou o Internacional por 3 a 0 em jogo válido pela última rodada da competição nacional. Os gols foram marcados por Moisés (2x) e Tinga.

Com o resultado positivo, o Leão do Pici encerrou sua participação no certame entre os quatro primeiros colocados com 68 pontos somados. Ao todo, a equipe acumulou 19 vitórias, 11 empates e 8 derrotas em 38 partidas pelo Brasileirão 2024.

Jogando diante da sua torcida, o Tricolor do Pici iniciou o duelo contando com uma ajuda importante do Colorado para abrir o placar cedo. Isso porque, logo aos seis minutos, Clayton Sampaio recuou para Rochet, que furou e viu Moisés aproveitar o erro para balançar as redes pela primeira vez no Gigante da Boa Vista.

Treze minutos depois, mais uma falha crucial do Inter. No lance, Clayton tentou cortar o lançamento de Tinga, mas entregou a bola para Moisés, que avançou e deslocou Rochet na batida. Dono de uma vantagem relevante no jogo, o Leão diminuiu o ímpeto e administrou o tempo restante da primeira etapa. Em raras subidas ao ataque, Moisés e Marinho tentaram levar perigo, mas sem sucesso. Na volta para o segundo tempo, o time visitante até tentou ensaiar uma reação, mas teve sua iniciativa freada com outro gol tricolor aos 7 minutos. Na ocasião, Mancuso cruzou e Tinga cabeceou encobrindo o goleiro do Inter para balançar as redes.